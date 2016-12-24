Новый прокурор Мордовии

Справка «ВС»

Филимонов Александр Андреевич родился 31 августа 1970 года в г. Старый Оскол Белгородской области. После окончания школы поступил в Оскольский электрометаллургический техникум. В 1989 году призван в ряды Вооруженных Сил СССР. Сразу после демобилизации в 1991 году поступил на очное отделение следственно-прокурорского факультета Харьковской юридической академии, по окончании которой направлен в прокуратуру Белгородской области, где стал работать старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Белгородской области. В разное время работал помощником прокурора Старого Оскола, начальником отделов по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах Белгородской прокуратуры. С сентября 2006 года занимал должность заместителя прокурора Белгородской области. С ноября 2009 года возглавлял прокуратуру Курской области.

Государственный советник юстиции 3 класса (соответствует званию генерал-майор). Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

В справке о доходах за 2015 год прокурора Курской области значится, что он заработал 2 млн. 265 тысяч рублей. Имеет две квартиры: одну - 76 кв. м в собственности, другую - 100 кв. м в пользовании, также ему принадлежат земельный участок - 1500 кв. м и гараж. Автомобилей в собственности ни прокурора, ни его супруги или сына не имеется.

Без руководителя прокуратура Мордовии находилась почти три месяца. Бывший прокурор республики Валерий Мачинский ушел в отставку в связи с выходом на пенсию. И вот интрига разрешилась. По информации «ВС», после длительной процедуры согласования пост прокурора Мордовии займет 46-летний прокурор Курской области Александр Филимонов. Ожидается, что о новом назначении Александра Филимонова будет объявлено официально уже в ближайшее время.

14 февраля Александр Филимонов прибыл в Мордовию, где встретился с руководством республики. 15 февраля кандидата на должность прокурора республики пригласят в Государственное собрание РМ. Именно этот законодательный орган должен утвердить кандидатуру Александра Филимонова в должности руководителя прокуратуры Мордовии. Известно, что вопрос согласования кандидатуры нового прокурора уже внесен в повестку сессии местного парламента. После всех согласований окончательное решение по Филимонову должен принять Президент России.

Информацию о грядущем назначении подтверждают и коллеги из курских средств массовой информации: «Главный прокурор Курской области Александр Филимонов покинул свой пост, - пишет один из курских порталов. - В Курской областной думе подтвердили, что в ближайший четверг в региональном парламенте будет представлен новый глава надзорного ведомства. Должность получил 41-летний Алексей Цуканов, ранее возглавлявший управление Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Перестановки объясняются необходимостью ротации прокуроров. Александр Филимонов покинул Курск, отправился в Саранск, где должен стать прокурором республиканского значения».

Судя по публикациям региональных СМИ, во время работы прокурором Курской области Александр Филимонов уделял пристальное внимание делам коррупционной направленности. При нем к длительным срокам заключения были приговорены несколько высокопоставленных персон - бывший начальник управления государственного автодорожного надзора по Курской области, бывший председатель комитета ЖКХ города Курска, бывший главный ветеринарный инспектор Курской области, экс-начальник отдела госземнадзора управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, заместитель начальника налоговой службы по городу Курску, бывший начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными правоотношениями администрации Октябрьского района Курска.

«Коррупционные дела являются приоритетными для органов прокуратуры, - в свое время заявлял Александр Филимонов в Курске. - Ими напрямую занимаюсь именно я. Уверяю вас, что ни мелкие, ни крупные коррупционеры от ответственности не уходят и не уйдут».

Дабы иметь хотя бы какое-то представление о новом прокуроре, журналисты «ВС» решили привести некоторые публичные высказывания Александра Филимонова, которые он делал, будучи прокурором Курской области:

- На чьей стороне прокурор? Отвечу прямо - на стороне закона. Прокурор обязан осознавать и контролировать все процессы, которые происходят на его территории. Однако он не имеет ни юридического, ни морального права вмешиваться в те или иные политические инсинуации. У нас есть только одна сторона - сторона законности. Как гласит Закон - так мы и поступаем.

- Я человек в форме, исполняю приказы и жду обычной работы. В России существует закон, и я сторонник того, чтобы он был одинаков для всех.

- Основополагающий принцип нашей службы - Беспристрастность. Именно так, с большой буквы. Если ты собираешься работать в органах прокуратуры, то должен быть беспристрастен. Иных вариантов у тебя просто нет.

- Прокурор не просто должен знать закон. Он должен знать его на порядок лучше других юристов. В прокуратуре должны работать только грамотные и беспристрастные, кристально честные люди.

- Порешать вопросы? Пытаться на личных отношениях добиться для себя положительного результата вопреки требованиям закона - для меня это неприемлемо.

- Периодически я посещаю места лишения свободы и общаюсь с теми людьми, которые там находятся. Они должны иметь возможность побеседовать со мной и задать вопросы. Те вопросы, которые они не могут задать моим подчиненным или сотрудникам УИН. Во время таких визитов проверяются порядок содержания заключенных, медицинское обеспечение, питание.

- Если в отношении тебя совершена несправедливость или хуже - преступление - и ты не знаешь, кому жаловаться, надо обращаться к прокурору. Если какой-то вопрос не входит в компетенцию прокуратуры, заявитель получит соответствующее разъяснение, и заявление будет прокурором перенаправлено в службы, которые должны будут этот вопрос рассмотреть. То есть в любом случае ответ человек получит.