Верховный суд Мордовии оставил в силе крупный штраф религиозной организации

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Верховный суд Мордовии оставил в силе постановление Ленинского районного суда Саранска о наложении штрафа в 150 тысяч рублей на местную религиозную организацию Свидетели Иеговы. Об этом сообщает пресс-служба суда.
13 октября 2016 года, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в помещении местной религиозной организации Свидетели Иеговы «Саранск», расположенном по улице Титова, была обнаружена и изъята хранящаяся там литература, которая решением ряда российских судов признана запрещенной для использования и включена Министерством юстиции РФ в федеральный список экстремистских материалов.
По данному факту в отношении религиозной организации был составлен протокол об административном правонарушении. Постановлением Ленинского районного суда Саранска религиозная организация Свидетели Иеговы «Саранск» была привлечена к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 150 000 рублей. Это постановление было обжаловано в Верховном суде республики, который оставил его без изменения.
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