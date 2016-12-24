Верховный суд Мордовии оставил в силе крупный штраф религиозной организации

Верховный суд Мордовии оставил в силе постановление Ленинского районного суда Саранска о наложении штрафа в 150 тысяч рублей на местную религиозную организацию Свидетели Иеговы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

13 октября 2016 года, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в помещении местной религиозной организации Свидетели Иеговы «Саранск», расположенном по улице Титова, была обнаружена и изъята хранящаяся там литература, которая решением ряда российских судов признана запрещенной для использования и включена Министерством юстиции РФ в федеральный список экстремистских материалов.

По данному факту в отношении религиозной организации был составлен протокол об административном правонарушении. Постановлением Ленинского районного суда Саранска религиозная организация Свидетели Иеговы «Саранск» была привлечена к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 150 000 рублей. Это постановление было обжаловано в Верховном суде республики, который оставил его без изменения.