Кадастрового паспорта больше нет

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Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» понятие «кадастровый паспорт объекта недвижимости» уходит в прошлое, на смену ему приходит выписка из единого государственного реестра недвижимости.
Раньше кадастровый паспорт предоставлялся после постановки на кадастровый учёт объекта недвижимости и был предназначен для государственной регистрации права. Так как закон о государственной регистрации недвижимости объединяет процедуры по постановке на кадастровый учёт и государственной регистрации права собственности, необходимость в предоставлении кадастрового паспорта отсутствует.
Статья 28 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» говорит о том, что государственный кадастровый учёт, государственная регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из единого государственного реестра недвижимости. При обращении за сведениями государственного реестра недвижимости (ЕГРН) необходимо подать запрос на предоставление выписки из него об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Вместе с понятием «кадастровый паспорт» в прошлое уходит и понятие «справка о кадастровой стоимости». На смену справке приходит «выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости».
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