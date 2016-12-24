В Мордовии в реестр недвижимости внесены сведения о всех границах муниципальных образований

«Задач - много, денег - мало»
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
По состоянию на 1 января 2017 года в России в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границах более 10 тысяч муниципальных образований, что составляет всего 46 процентов от общего их количества.
При этом только в 17 субъектах Российской Федерации в реестр недвижимости внесены все границы муниципальных образований. Среди них – Республика Мордовия.
Работе по данному направлению сейчас уделяется особое внимание. В 2016 году в государственный кадастр недвижимости внесено в 3,7 раза больше сведений о границах, чем за предыдущий год.
Наличие в ЕГРН актуальных сведений позволяет обеспечить соблюдение требований законодательства при проведении кадастрового учета, что повышает защищенность имущественных прав субъектов, юридических лиц и граждан. Кроме того, актуальная информация о границах позволяет эффективно управлять территориями и земельными ресурсами регионов, а также увеличивает их инвестиционную привлекательность.
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