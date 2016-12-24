Во время чемпионата мира ограничат не событийные экскурсии в Саранск

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С 25 мая по 25 июля 2018 года будут ограничены экскурсии в города, где будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил министр целевых программ РМ Алексей Меркушкин.

По его словам, перевозки граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства по туристским и экскурсионно-прогулочным маршрутам на всех видах транспорта, не связанные с посещением спортивных и культурно-массовых мероприятий на объектах спортивных соревнований будут приостановлены.

- Туроператоры, турагенты и организации, осуществляющие экскурсионное обслуживание, будут проинформированы об этих ограничениях, - заявил министр. 

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