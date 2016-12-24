Мордовия получит из федерального бюджета около 2,27 миллиарда рублей

«Подход сзади»
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...