Мордовия получит из федерального бюджета около 2,27 миллиарда рублей

В конце января на заседании Правительства РФ принято решение выделить Мордовии 1 миллиард рублей межбюджетных трансфертов на реализацию региональной программы в сфере дорожного хозяйства. Указанные средства пойдут на развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

На неделе стало известно, что республика также получит почти 913,5 миллиона рублей на развитие своего агропромышленного комплекса. Большая часть этих средств - около 858,2 млн руб. - пойдет на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Еще 33,9 миллиона перечисляется на мелиорацию сельскохозяйственных земель и 21,4 миллиона - на развитие учреждений культуры в сельской местности.

Другой транш в размере 303 миллионов 661 тысячи рублей предназначается для создания новых мест в общеобразовательных организациях. Речь здесь идет о возмещении бюджетных расходов при строительстве, приобретении, капитальном ремонте или реконструкции зданий.

Далее, почти 34,2 млн рублей республике предоставляется на оказание государственной поддержки малому и среднему бизнесу, включая КФХ и молодежное предпринимательство. Помимо того, более 7,95 млн руб. Мордовии распределено с целью оказания высокотехнологичной медицинской помощи, 8 млн 665,5 тысячи - на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан (сейчас, напомним, 50-процентная компенсация предоставляется тем, кто достиг 70-летнего возраста, а пенсионеры в возрасте от 80 лет освобождены от платежей полностью). Наконец, почти 1580 тыс. рублей направляется на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков), расположенных в городах с численностью населения до 250 тыс. человек.