В республике продолжится создание инновационной инфраструктуры

Перспективы дальнейшего развития Технопарка Мордовии Глава республики Владимир Волков обсудил в минувший понедельник с его генеральным директором Виктором Якубой. Как отмечалось, в ближайшее время на базе этого ключевого объекта инновационной инфраструктуры региона намечено провести несколько значимых мероприятий. 15-16 марта в Саранске пройдет IV Всероссийский светотехнический форум с международным участием, в числе организаторов которого фигурирует технопарк, а 24 и 25 мая состоится заседание его Научно-технического совета.

Особое внимание, как ожидается, будет уделено вопросам развития светотехнической отрасли. Напомним, в прошлом году республиканский кластер энергоэффективной светотехники был расширен и преобразован в кластер «Bright City» («Яркий город»), в который вошло и оптоэлектронное приборостроение. Вскоре данный проект получил поддержку Минэкономразвития России. «Таким образом, Мордовия намерена стать светотехническим центром страны, - заметил Владимир Волков. - Уверен, что научно-технический задел республиканских предприятий, поддержка в рамках федеральной программы позволят участникам кластера серьезно продвинуться в развитии этих направлений. А проводимые в Саранске мероприятия будут способствовать укреплению научных и деловых связей резидентов технопарка с российскими и зарубежными партнерами».

Кроме того, сегодня, в День российской науки, в Саранске планируется открыть детский технопарк и бизнес-инкубатор «Молодежный». Тем самым будет сделан еще один важный шаг на пути формирования инновационной системы республики.

К слову, сейчас Мордовия находится уже на 14-й строчке рейтинга инновационного развития регионов России, подготовленного Ассоциацией инновационных регионов, совместно с Минэкономразвития страны. По сравнению с прошлым годом республика поднялась сразу на 6 позиций. К числу сильных сторон эксперты отнесли высокий удельный вес организаций и малых предприятий, осуществляющих технологические инновации, наличие новинок, то есть вновь внедренных или подвергнувшихся значительным технологическим изменениям товаров, работ и услуг. В положительном ключе было отмечено и участие в конкурсах, проводимых под эгидой федеральных институтов развития.

«Рейтинг подтверждает имидж Мордовии как региона, интересного для креативного бизнеса, ориентированного на долговременное опережающее развитие. Мы продолжим создавать инновационную инфраструктуру», - отметил в связи с этим Глава Мордовии Владимир Волков.