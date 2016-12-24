Мордовии необходимо увеличивать объемы производства молока

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Мощности существующих в республике сыродельных предприятий позволяют перерабатывать вдвое больше молока, чем сейчас, - 800 тонн в сутки. Такое заявление прозвучало в ходе прошедшей 3 февраля рабочей встречи Главы республики Владимира Волкова с генеральными директорами сыродельного комбината «Ичалковский» Николаем Киреевым и завода «Сармич» Александром Киреевым. Дальнейшему развитию этих предприятий и всей сферы молочного животноводства должно, в частности, способствовать строительство двух новых молочных комплексов на 1200 голов дойного стада. К возведению первого - в сельхозпредприятии «Дружба» Ичалковского района - предполагается приступить уже в текущем году. А строительство корпуса в Инсарском районе республики начнется в 2018 году.
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