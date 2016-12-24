Республика сохранила свои позиции в рейтинге стабильности регионов

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В январском рейтинге фонда «Петербургская политика» Мордовия набрала 8 баллов из 10 возможных, сохранив тем самым свои позиции в группе регионов с максимальной социально-политической устойчивостью. В числе самых стабильных территорий также фигурируют Тюменская, Ленинградская, Пензенская, Магаданская и Белгородская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. При этом первые три позиции сохранили за собой Калужская область, Татарстан и Чукотский АО, набравшие по 8,3 балла. Замкнули же список Карелия, Северная Осетия и Дагестан (3,6, 2,6 и 2,3 балла соответственно). 
Среди позитивных событий, происшедших в Мордовии в январе 2017-го, эксперты выделили подписание соглашения о сотрудничестве с ОАО «РЖД» и заключение долгосрочного сервисного контракта между ПАО «Мордовцемент» и компанией General Electric. Заметным событием также названо избрание Главы Мордовии Владимира Волкова в Высший совет партии «Единая Россия», что может свидетельствовать о положительной оценке деятельности всей республики. 

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