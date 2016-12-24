Республика сохранила свои позиции в рейтинге стабильности регионов

Награды талантливой молодежи
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
В эти январские морозные дни кажется, что до весны еще очень далеко. Но весна театральная уже близко, билеты на весенний театральный фестиваль...
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии