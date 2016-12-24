Филиал «Мордовэнерго» продолжит строительство значимых объектов

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В рамках программы по подготовке объектов электросетевой инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 г. в Саранске завершено строительство энергетического производственно-технологического комплекса - сооружения подстанции (ПС) «Посоп» 110/10 кВ. В 1 квартале 2017 года запланированы ввод объекта в эксплуатацию и постановка основных производственных фондов на бухгалтерский учет.
Также в 1 квартале текущего года в рамках инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» запланировано строительство объектов технологического присоединения: двух кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Посоп» для электроснабжения футбольного стадиона «Мордовия-Арена», двух кабельных линий КВЛ-10 кВ для электроснабжения саранского аэропорта.  
Продолжится реализация строительства значимых объектов технологического присоединения. Среди них выполнение проектно-изыскательских работ на возведение энергетического производственно-технологического комплекса - сооружения подстанции «Дракино» 110/10 кВ в Ковылкинском районе Республики Мордовия. Работы будут проводиться в рамках государственного контракта на технологическое присоединение, которое предполагает строительство подстанции мощностью 2х6,3МВА, а также строительство двух отпаек от ВЛ 110кВ до вновь строящейся ПС 110/10кВ «Дракино».  
В январе 2017 года завершены работы по объекту инвестиционной программы «Строительство КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ и ТП 10/0,38 кВ для электроснабжения индивидуальных жилых домов в селе Булгаково Кочкуровского района». 

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