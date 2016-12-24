Филиал «Мордовэнерго» продолжит строительство значимых объектов

«Задач - много, денег - мало»
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
В эти январские морозные дни кажется, что до весны еще очень далеко. Но весна театральная уже близко, билеты на весенний театральный фестиваль...
По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий