Семинары для домкомов

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Центр общественного контроля в сфере ЖКХ проводит семинары для председателей домовых комитетов и ТСЖ. Пришедшим расскажут об изменениях жилищного законодательства и правил предоставления жилищно-коммунальных услуг, вступивших в силу с 1 января 2017 года. 
14 февраля активных граждан ждут в ДК «Луч» (ул. Веселовского, 40а), начало в 17.00. 
15 февраля встреча пройдет в администрации Октябрьского района (ул. Гожувская, 40), начало в 17.30. 
16 февраля семинар пройдет в администрации Ленинского района (ул. Пролетарская, 21), начало в 17.30.

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