Семинары для домкомов

Центр общественного контроля в сфере ЖКХ проводит семинары для председателей домовых комитетов и ТСЖ. Пришедшим расскажут об изменениях жилищного законодательства и правил предоставления жилищно-коммунальных услуг, вступивших в силу с 1 января 2017 года.

14 февраля активных граждан ждут в ДК «Луч» (ул. Веселовского, 40а), начало в 17.00.

15 февраля встреча пройдет в администрации Октябрьского района (ул. Гожувская, 40), начало в 17.30.

16 февраля семинар пройдет в администрации Ленинского района (ул. Пролетарская, 21), начало в 17.30.