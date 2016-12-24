Семинары для домкомов

В День города в Саранске откроются два детских сада
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
В Совете Федерации вручили награды победителям VII всероссийского конкурса городов России «Города для детей». По итогам 2016 года Саранск...
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается...