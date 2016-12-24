Прямая линия с начальником центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по РМ

9 февраля 2017 года состоится прямая линия с населением заместителя начальника отдела - начальника центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Республике Мордовия полковника полиции Юдина Александра Юрьевича.

Специалисту можно задать вопросы о выдаче разрешений и удостоверений частного охранника и детектива. Александр Юдин расскажет о продаже, ношении и хранении оружия и патронов. Полковник полиции также ответит на любые вопросы читателей.

Задать свой вопрос Александру Юдину можно 9 февраля с 11.00 до 12.00 по телефону 24-16-81.