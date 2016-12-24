Прямая линия с начальником центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по РМ

Саранск новогодний
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
В эти январские морозные дни кажется, что до весны еще очень далеко. Но весна театральная уже близко, билеты на весенний театральный фестиваль...
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг