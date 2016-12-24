Активисты Общероссийского народного фронта представили три новых проекта

2016 год оказался одним из самых удачных для аграриев Мордовии
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается...
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...
По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии