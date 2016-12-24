Активисты Общероссийского народного фронта представили три новых проекта

3 февраля в Саранске состоялось заседание штаба регионального отделения Общероссийского народного фронта. Активисты общественной организации представили три новых проекта, которыми планируют заниматься в 2017 году.

Проект, который был представлен первым, называется «Генеральная уборка». Это открытый сетевой ресурс в виде интерактивной интернет-карты (http://kartasvalok.ru). Любой житель республики может отправить на сайт жалобу о несанкционированной свалке, которая будет проверена. Если информация подтвердится, это место будет отмечено на карте. После чего все запросы обрабатываются экспертами ОНФ. От жителей требуется указать координаты свалки или полигона, предоставить фото- или видеоматериалы, а также ответить на вопрос, готовы ли они лично принять участие в уборке этой территории.

Однако задача «фронтовиков», подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Каштанов, не только выявлять несанкционированные свалки и наносить их на карту, но и принимать активное участие в ликвидации.

Активисты ОНФ призывают всех неравнодушных жителей Мордовии помочь составить полный список дефектов на дорогах республики в рамках второго проекта ОНФ «Оценим качество дорог!». Для этого нужно зайти на сайт межрегионального общественного движения «Убитые дороги» http://dorogirussia.ru/garant в раздел с картой гарантийных дорог и выложить фотоинформацию о дорожном дефекте.

В январе ОНФ запустил третий проект - «Комфортная городская среда». Он призывает жителей республики активно участвовать в обустройстве придомовых территорий и городских зон отдыха. Проект будет состоять из двух блоков: первый касается благоустройства придомовых территорий, второй направлен на создание городских зон отдыха. В рамках проекта планируется упрощение процедуры оформления придомовой земельной территории. Также будет создан онлайн-каталог лучших практик благоустройства дворов.