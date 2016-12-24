Приказано «Выстоять в 2017»!

На минувшей неделе состоялась презентация гранта, полученного Мордовским республиканским правозащитным центром для поддержки людей, освобождающихся из мест лишения свободы. Проект, подготовленный мордовскими правозащитниками, получил символичное название «Выстоять в 2017» и стал победителем в конкурсе президентских грантов. Общая сумма гранта превысила восемьсот тысяч рублей. На что будут потрачены эти средства - рассказал председатель Мордовского республиканского правозащитного центра Василий Гуслянников.

«Нет документов, и нечего поесть»

По словам Василия Гуслянникова, нынешний проект стал логичным продолжением программы по поддержке людей, освобождающихся из мест лишения свободы, реализованной мордовскими правозащитниками в прошлом году.

- Из-за того что мы квалифицированно провели работу по поддержке заключенных в прошлом году, удалось победить в конкурсе президентских грантов, реализуемом через общероссийское общественное движение «Гражданское достоинство», - подчеркнул Василий Гуслянников. - Тематика нынешнего проекта схожа с нашей прошлогодней программой. Она заключается в оказании бесплатной юридической помощи заключенным и мониторинге соблюдения прав человека в местах лишения свободы. Главной задачей мы считаем снижение уровня преступности в нашей стране. Главным образом, рецидивной преступности. Буквально на днях в наш центр пришли два человека, которые освободились из мест лишения свободы. Хорошо, что у нас остались продуктовые наборы еще от прошлогоднего гранта. Для таких людей это очень существенная помощь. Ведь главное, на наш взгляд, не дать им оступиться, чтобы они снова не совершили преступление и снова не попали в колонию. Продуктовый набор, который бывшие заключенные получают в нашем центре, пусть и небольшой, но позволяет им продержаться хотя бы первую неделю после освобождения из колонии. К тому же у одного из обратившихся в наш центр есть и другая проблема: не успел получить паспорт.

Как поясняет Василий Гуслянников, восстановление документов является одной из главных проблем для людей, которые выходят на свободу. Без документов невозможно устроиться на работу, а отсутствие постоянного источника дохода является одним из факторов, способствующих росту рецидивной преступности в нашей стране.

- Одной из основных задач, которую мы планируем реализовать в рамках проекта «Выстоять в 2017», является помощь бывшим заключенным в восстановлении документов и их адаптации в обществе, - подчеркнул Василий Гуслянников. - Для ее решения мы уже наметили целый ряд мероприятий, которые будут реализовываться на средства полученного гранта. Это и выезды в колонии по просьбам заключенных, и мониторинг соблюдения прав человека в местах лишения свободы, и представительство в судах по просьбам заключенных, и помощь в написании надзорных жалоб. Продолжительность проекта составит восемь месяцев начиная с 1 февраля этого года.

Правозащитники полагают, что предпринятые ими меры позволят существенно сократить количество рецидивов. Однако в решении этой проблемы они рассчитывают не только на собственные силы и средства президентского гранта, но и на помощь государства.

- Мы уже много лет сотрудничаем и с Министерством внутренних дел, и с органами Федеральной службы исполнения наказаний, в чем нас, кстати, часто упрекают. Но я считаю, что у нас общая задача, - говорит Василий Гуслянников.

«Мест в СИЗО хватает»

Одной из главных проблем, которую пытаются решить правозащитники всей страны, является проблема соблюдения прав человека в местах лишения свободы. Определенного прогресса в этой сфере достичь, безусловно, удалось, но даже сейчас из разных регионов России продолжают поступать жалобы о нечеловеческих условиях содержания в следственных изоляторах и колониях. По словам Василия Гуслянникова, в Мордовии эта проблема решена практически полностью.

- Следственные изоляторы № 1 и 2, которые находятся в Саранске и Рузаевке, заполнены примерно на 70-80 процентов, - говорит Василий Гуслянников. - Мы постоянно ведем мониторинг соблюдения прав человека в местах принудительного содержания. Только в прошлом году мы посетили пять исправительных колоний, двенадцать раз побывали в следственных изоляторах, девятнадцать раз посетили изоляторы временного содержания в отделах полиции Мордовии. Кроме того, посетили Специальное учреждение временного содержания иностранных граждан УФМС России по РМ. Это учреждение рассчитано на 49 человек. На момент нашего посещения в нем содержалось 28 человек. Почти половина из них - это гастарбайтеры, ожидавшие принудительного выдворения с территории РФ, остальные - освободившиеся из мест лишения свободы и подлежащие депортации. Следует отметить, что условия содержания в этом учреждении очень хорошие, примерно как в студенческом общежитии. Жалоб на условия содержания к нам не поступало. А ведь люди находятся там по несколько месяцев в ожидании решения о своей дальнейшей судьбе. Кроме того, в прошлом году мы проводили специальные занятия с сотрудниками конвойной службы Мордовии. Основной темой этих занятий стало соблюдение прав человека и требований Европейских пенитенциарных правил. Нередко сотрудники нашего центра участвуют в судах в качестве представителей интересов осужденных. Но дело в том, что своих сил нам не хватает. Поэтому я приглашаю к сотрудничеству всех желающих помочь в благородном деле защиты прав человека.

«Дубинки применяют обоснованно!»

Однако, несмотря на в целом позитивные доклады правозащитников о соблюдении прав человека в местах принудительного содержания, по различным каналам периодически поступают жалобы от родственников осужденных. Большинство из них жалуются на злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников исправительных учреждений. По словам Василия Гуслянникова, в подавляющем большинстве случаев информация при проверке не подтверждается.

- В прошлом году сотрудники мордовских колоний сорок четыре раза применяли специальные средства к осужденным, - объясняет правозащитник. - По всем этим случаям прокуратура проводила проверку, и во всех случаях было отказано в возбуждении уголовного дела, применение дубинок было признано обоснованным. Не секрет, что дубинки применяются только в тех случаях, когда есть злостное неповиновение со стороны осужденного. Как правило, жалуются в подобных случаях те, кто сам нарушает режим содержания, кто сидит в штрафном изоляторе или помещении камерного типа. Некоторое время назад ко мне поступила жалоба от осужденного. Он утверждал, что уже полгода его содержат в штрафном изоляторе. Я выехал в колонию, встретился с этим человеком. В моем присутствии начальник колонии спросил у осужденного, почему он нарушает режим, не заправляет постель, не выходит на зарядку? На что осужденный ответил, что он просто не хочет этого делать. И не будет! Это, конечно, его право, как проводить свое время в местах лишения свободы, но зачем тогда жаловаться?!

Много проблем с оплатой труда

Впрочем, как признаются правозащитники, проблем в исправительных учреждениях нашей страны в целом, и Мордовии в частности, еще хватает. Одной из самых важных на сегодняшний день является проблема оплаты труда осужденных.

- Я часто общаюсь с людьми, которые освобождаются из мест лишения свободы, - говорит Василий Гуслянников. - Со мной они очень откровенны, поскольку уже не боятся администрации колоний. Так вот в ответ на мои вопросы об условиях труда и оплаты люди говорят, что платят в исправительных учреждениях очень мало. Когда мы начинаем разбираться с этой проблемой, сотрудники УФСИН объясняют, что приличные деньги в условиях колонии получают только те осужденные, которые хорошо владеют профессией. А таких очень мало. Конечно, оборудование, на котором приходится работать осужденным, очень старое. В мордовских колониях люди в основном работают на швейном производстве. К примеру, посадят какого-то человека на выполнение определенной операции. За смену он должен сшить сто рукавиц. Если он выполнил план - хорошо, если же нет, то из его зарплаты вычитают определенную сумму. Плюс с них вычитают за содержание в колонии и питание. Но не менее четвертой части заработной платы перечисляют на счет осужденного, с помощью которого они могут покупать необходимые предметы и продукты в магазине исправительного учреждения. Справедливости ради стоит отметить, что цены там процентов на двадцать выше, чем на свободе. К примеру, если у нас сливочное масло стоит 150 рублей за триста граммов, то в колонии оно будет стоить 180 рублей. В то же время в колониях есть очень хорошие библиотеки. Там есть такие книги, на которые в советское время невозможно было даже оформить подписку.

Дела об освобождении тяжелобольных затягиваются в судах

Еще одной животрепещущей проблемой современной отечественной пенитенциарной системы является медицинское обслуживание осужденных. Несмотря на то что в некоторых исправительных учреждениях созданы вполне приличные условия для лечения спецконтингента, жалобы на некачественное медицинское обслуживание поступают к правозащитникам регулярно. Впрочем, далеко не все из них обоснованны.

- К примеру, один осужденный пожаловался на то, что в условиях колонии ему не могут сделать МРТ, - рассказывает Василий Гуслянников. - Но простите, у нас даже на свободе очередь на МРТ настолько велика, что ждать приходится месяцами!

При этом правозащитники сетуют на то, что суды очень долго рассматривают дела об освобождении тяжелобольных заключенных. В то время как для спасения их жизней дорог буквально каждый день. Несколько лет назад «ВС» уже рассказывал, как суд отказал в освобождении из колонии неизлечимо больной женщине, которая отбыла большую часть срока, но в итоге так и умерла в колонии.

По словам Василия Гуслянникова, правозащитники надеются, что полученный президентский грант поможет решить многие проблемы людей, находящихся в принудительной изоляции.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

