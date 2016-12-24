Русская драма справила новоселье

3 февраля состоялось долгожданное для всех театралов Саранска событие - Государственный русский драматический театр распахнул свои двери для зрителей. Ярко освещенный храм Мельпомены в минувшую пятницу встречал гостей после двухлетнего перерыва. Столько продлилась реконструкция здания, в результате которой заменены все инженерные коммуникации, установлены современное техническое оснащение и новейшее сценическое оборудование, отремонтирован фасад театра, обновлены сцена, зрительный зал, производственные цеха. При этом интерьер здания полностью сохранен.

Первыми гостями вновь открытого старейшего театра Мордовии стали Глава республики Владимир Волков, Глава города Петр Тултаев, министр культуры и национальной политики Анатолий Чушкин, члены правительства, творческая элита города и журналисты.

Перед церемонией открытия занавеса директор театра Сергей Игонькин провел экскурсию по обновленному театру. Увиденное впечатлило и порадовало гостей. Позже, поздравляя со сцены коллектив театра с возвращением в обновленный дом, Владимир Волков поблагодарил всех, кто участвовал в реализации этого крупного проекта, - строителей, инженеров, архитекторов. «По сути, мы получили новый театр, поскольку только на приобретение оборудования было потрачено более 94 млн рублей», - отметил Глава республики.

Всего же реконструкция драматического театра, закончившаяся аккурат к его 85-летию, обошлась в 395 млн рублей, 65% этой суммы выделил федеральный бюджет, остальные 35% - республиканский. Глава Мордовии вручил награды строителям, выполнявшим работы по реконструкции здания театра, и пообещал, что республика найдет возможность и выделит 5 грантов по 1 миллиону рублей для театральных коллективов на реализацию постановочных проектов и гастролей.

Впервые коллектив Русской драмы в этот вечер сыграл свой лучший спектакль «Поминальная молитва» в родных стенах. Два последних года, не имея своей сцены, театр продолжал радовать зрителя: ставил новые спектакли, много работал на выезде, гастролировал, принимал участие в фестивалях и сам принимал фестиваль «Соотечественники».

По признанию директора театра Сергея Игонькина, сейчас театр переживает необыкновенный подъем. Несмотря на экономические трудности, коллектив работает над двумя премьерами и ожидает очередной Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники», который состоится в конце марта - начале апреля и соберет театральные коллективы из пяти стран.

«Теперь мы готовы принять любой театр с самой современной в техническом плане постановкой», - заверил читателей Сергей Игонькин в недавнем интервью «ВС». Особая гордость директора - малый зал для экспериментальных постановок на 40-60 мест. Большой зрительный зал после реконструкции стал немного меньше (391 место), но комфортнее. Первые зрители обновленного театра утверждают, даже кресла стали удобнее. Само здание стало светлее, просторнее, современнее. Чего стоит только монитор рядом с окошком кассы, на котором непрерывно идут видеоанонсы спектаклей из репертуара театра, или итальянский подъемник для зрителей с ограниченными возможностями.

От имени театральной труппы правительство и строителей за новоселье поблагодарила народная артистка Мордовии Зинаида Павлова. Она вручила Владимиру Волкову именное приглашение на все постановки.

Галина БАЛАШОВА

