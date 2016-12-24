В День города в Саранске откроются два детских сада

Сначала с отчетом о результатах деятельности представительного органа власти города за 2016 год выступил Председатель городского Совета депутатов Николай Бурнайкин. В минувшем году в Совете депутатов Саранска пятого, а затем шестого созывов работали 28 депутатов, которые представляли различные сферы деятельности: образование, здравоохранение, строительство, предпринимательство. Народные избранники вели активную законотворческую деятельность, встречались с избирателями в своих округах. Особое внимание депутатов в минувшем году было направлено на приведение нормативно-правовых актов Совета депутатов городского округа Саранск в соответствие с федеральным и региональным законодательством.

Ключевой вопрос 5-й сессии - бюджет города. На сессии были внесены изменения в бюджет Саранска на 2017 год, которые прежде всего обусловлены увеличением финансовой помощи, поступающей из республиканского бюджета. С учетом предлагаемых изменений доходная часть городского бюджета на 2017 год теперь составляет 4,9 млрд рублей, расходная - 7,5 млрд рублей. Бюджетные средства предполагается направить на благоустройство и подготовку Саранска к чемпионату мира по футболу 2018 года. В планах - строительство автомобильных дорог во 2-м и 5-м микрорайонах ЖК «Юбилейный», на эти цели направлено 379 млн руб. На строительство перехватывающих парковок будет потрачено 109 млн руб., на строительство бульвара во 2-м микрорайоне и благоустройство территории в районе строящегося стадиона - 230 млн руб., на возведение моста через реку Инсар по ул. Рабочей - 65 млн руб. Также запланированы ремонт и реконструкция автомобильных дорог по ул. Т. Бибиной, Васенко, Лямбирского шоссе, ул. Ботевградской, благоустройство бульвара братьев Веденяпиных, бульвара им. генерала Цаплина, благоустройство парка Победы по ул. Ярославской. На завершение строительства школы № 10 по ул. Солнечной будет направлено почти 398 млн руб. Школа рассчитана на 550 учеников, ее открытие намечено на 1 сентября.

Мэр Саранска Петр Тултаев сообщил, что благодаря увеличению финансовой помощи, поступающей из республиканской казны, строительство двух детских садов в столице Мордовии завершится в установленный срок. 12 июня, в День города, в Саранске откроются детские сады в микрорайоне «Юбилейный» и на ул. Титова. Летом завершится реконструкция дошкольного учреждения и на Ремзаводе. Также градоначальник отметил, что в текущем году предстоит расширить дорогу по ул. Т. Бибиной до такого состояния, при котором по ней можно будет организовать движение общественного транспорта. В Саранск уже поступили 50 новых автобусов, в апреле придут 30 троллейбусов.

На сессии обсуждалось и изменение стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению. С учетом индекса роста на инфляционную составляющую стоимость была повышена и теперь составляет 5560 руб. Начальник Управления анализа и тарифного регулирования Администрации Саранска Галина Плаксина также сообщила о том, что возмещение расходов, связанных с погребением умершего, осуществляется в рамках гарантированного перечня лицу, взявшему на себя данные расходы, за счет средств бюджетов: Пенсионного фонда РФ - если умерший был пенсионного возраста; Фонда социального страхования РФ - если умерший ранее осуществлял трудовую деятельность.

Также Галина Плаксина напомнила о том, что услуга по вывозу твердых бытовых отходов теперь отнесена к коммунальным услугам, и полномочия по регулированию стоимости данных услуг перешла в субъект РФ. В декабре 2016 года были внесены поправки, определяющие, что в случае, если субъектом РФ не приняты нормативно-правовые акты по регулированию ценовых параметров на услугу по обращению с ТКО, данная услуга до 1 января 2019 года по-прежнему учитывается в составе услуги по содержанию общедомового имущества.

«На сегодняшний день по Мордовии отсутствует нормативно-правовая база в отношении услуги по обращению с бытовыми отходами в качестве коммунальной услуги, - пояснила Галина Плаксина. - Поэтому орган местного самоуправления вынужден для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы, принять размер платы за ТБО в структуре платы за содержание общедомового имущества».

С отчетом о результатах деятельности Управления МВД РФ по городскому округу Саранск за 2016 год выступил руководитель управления Сергей Сенькин. Он сообщил, что динамика преступности на территории Саранска в прошлом году характеризовалась снижением количества зарегистрированных преступлений на 10,4%. В целом было зарегистрировано 3529 преступлений. Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения составляет 1110 условных единиц. Основные категории лиц, наиболее часто совершающих противоправные деяния, - это не имеющие постоянного источника доходов люди, ранее совершавшие преступления, злоупотребляющие алкоголем, в возрасте от 30 до 49 лет. Меньше, чем в 2015 году, зарегистрировано убийств, изнасилований, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, случаев мошенничества, фактов изготовления и сбыта поддельных денежных купюр. В то же время наблюдается рост количества разбоев, грабежей, вымогательств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, краж транспортных средств, краж из складов, баз, магазинов и других торговых точек, краж цветных и редкостных металлов, нарушений ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Растет бытовая преступность.

За минувший год было раскрыто 64 особо тяжких преступления, 350 тяжких преступлений, 94 преступления прошлых лет, из которых 73 направлены в суд. В целом оперативная обстановка, по словам Сергея Сенькина, характеризуется как стабильная и контролируемая.

Елена БУДАНОВА

