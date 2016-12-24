На время Чемпионата мира гостям Саранска сократят сроки регистрации

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Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
Во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года гостям Саранска сократят срок регистрации по временному месту жительства. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра внутренних дел РМ по охране общественного порядка Владислав Пинаев.
- Граждане РФ, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях (за исключением гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристских баз и больниц), не являющихся их местом жительства, обязаны не позднее трех дней со дня прибытия обратиться с заявлением по установленной форме и представить документы, предусмотренные законодательством РФ в территориальные органы МВД России для регистрации по месту пребывания или жительства, - заявил Владислав Пинаев.
По его словам, территориальные органы МВД России будут регистрировать граждан РФ по месту пребывания или по месту жительства в день поступления документов.
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
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