В 2018 году в Саранске появятся перехватывающие парковки

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Во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года в Саранске появятся перехватывающие парковки. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Управления ГИБДД по РМ Сергей Гагарин.
По его словам, необходимость появления такого вида парковок объясняется тем, что в дни проведения футбольных матчей въезд в город будет ограничен. Жителям районов республики и соседних городов, которые будут прибывать в Саранск на личном автотранспорте, придется оставлять его на перехватывающих парковках. После этого им необходимо будет пересесть в специализированные автобусы, и добраться до места назначения.
- Всего планируется оборудовать две перехватывающие парковки, - заявил Сергей Гагарин. – Одна из них будет оборудована на Лямбирском шоссе. Вторая перехватывающая парковка, вероятнее всего, появится в городе железнодорожников.
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