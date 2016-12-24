В 2018 году в Саранске появятся перехватывающие парковки

Во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года в Саранске появятся перехватывающие парковки. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Управления ГИБДД по РМ Сергей Гагарин.

По его словам, необходимость появления такого вида парковок объясняется тем, что в дни проведения футбольных матчей въезд в город будет ограничен. Жителям районов республики и соседних городов, которые будут прибывать в Саранск на личном автотранспорте, придется оставлять его на перехватывающих парковках. После этого им необходимо будет пересесть в специализированные автобусы, и добраться до места назначения.

- Всего планируется оборудовать две перехватывающие парковки, - заявил Сергей Гагарин. – Одна из них будет оборудована на Лямбирском шоссе. Вторая перехватывающая парковка, вероятнее всего, появится в городе железнодорожников.