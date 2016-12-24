В Саранске определены 9 мест для крещенских купаний
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается...
Слышал о вступлении в силу нового закона, внесшего значительные изменения в учет объектов недвижимости. Скажите, что в настоящее время подлежит учету?
- Действительно, вступивший в законную силу с 1 января 2017 года Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» внес существенные изменения в учет объектов недвижимости, а также регистрацию прав на данные объекты. Изменения коснулись и перечня подлежащих учету объектов.
Так, в соответствии с нормами действующего законодательства, государственный кадастровый учет недвижимого имущества осуществляется в отношении: земельных участков, зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, в отношении единых недвижимых комплексов, а в случаях, установленных федеральным законом, и в отношении иных объектов, которые прочно связаны с землей, то есть перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается...
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг