Слышал о вступлении в силу нового закона, внесшего значительные изменения в учет объектов недвижимости. Скажите, что в настоящее время подлежит учету?



- Действительно, вступивший в законную силу с 1 января 2017 года Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» внес существенные изменения в учет объектов недвижимости, а также регистрацию прав на данные объекты. Изменения коснулись и перечня подлежащих учету объектов.

Так, в соответствии с нормами действующего законодательства, государственный кадастровый учет недвижимого имущества осуществляется в отношении: земельных участков, зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, в отношении единых недвижимых комплексов, а в случаях, установленных федеральным законом, и в отношении иных объектов, которые прочно связаны с землей, то есть перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.





