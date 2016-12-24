Приговор Ивану Героеву оставлен без изменений

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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РМ оставила без изменений приговор, вынесенный бывшему руководителю мордовского филиала «Почты России» Ивану Героеву.
Напомним, Ленинский районный суд признал Ивана Героева виновным в растрате имущества, мошенничестве, присвоении и злоупотреблении служебными полномочиями и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу в пятьсот тысяч рублей. Однако Иван Героев обжаловал это решение.
Как сообщили в пресс-службе Верховного суда РМ, судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор районного суда без изменений.
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