Приговор Ивану Героеву оставлен без изменений

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РМ оставила без изменений приговор, вынесенный бывшему руководителю мордовского филиала «Почты России» Ивану Героеву.

Напомним, Ленинский районный суд признал Ивана Героева виновным в растрате имущества, мошенничестве, присвоении и злоупотреблении служебными полномочиями и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу в пятьсот тысяч рублей. Однако Иван Героев обжаловал это решение.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда РМ, судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор районного суда без изменений.