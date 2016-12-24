Кубок «Снежный снайпер» - в руках самых метких четвероклашек саранской школы №24

Новости

«Ростелеком» совместно с  «Лыжно-биатлонным центром Республики Мордовия», выступил организатором традиционного зимнего спортивного праздника «Снежный снайпер». Мероприятие, в котором  приняли участие около 100 выпускников начальных классов саранской школы №24 вместе с родителями, прошло в рамках федерального проекта «На старт с Ростелекомом!».

В спортивном зале школы была подготовлена специальная площадка, где пять команд соревновались в беге с эстафетными палочками, в метании теннисных мячей, в скорости по прохождению через тоннель из обручей, в конкурсах по  самому быстрому ведению баскетбольного и волейбольного мячей. В завершение праздника капитаны команд вместе со своими папами состязались в стрельбе  за звание самого меткого снайпера. По итогам соревнований звание «Снежный снайпер» и переходящий кубок завоевала команда 4 «В» класса.

«Школьные соревнования формируют  интерес к занятиям спортом, к физической культуре, к здоровому образу жизни без вредных привычек, – отметил директор школы №24 Сергей Сурайкин.  – И мы очень благодарны компании «Ростелеком» за помощь в подготовке и проведении праздника, ведь именно такие спортивные мероприятия стимулируют молодое поколение к творческой и спортивной самореализации».

Все ребята в завершении спортивного праздника получили  от компании «Ростелеком» мягкие игрушки, красочные футболки и другие сувениры.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Сколько прибавят пенсионерам?

В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
Награды талантливой молодежи

На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
Дымовая завеса

По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...
Топ 10 спасений 2016 года

ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...

Конкурс красоты

№4  Алеся

 Посмотреть все фотографии