Внимание-розыск

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Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
5 февраля 2017 года около 13 часов 10 минут на автодороге сообщением «подъезд к г. Саранск от автодороги М5 «Урал», 16 км + 600 м в Лямбирском районе Республики Мордовия произошло ДТП.
Автомобиль марки KIA RIO, двигавшийся в направлении автодороги М5 «Урал» столкнулся со следовавшим ему во встречном направлении автомобилем VOLKSWAGEN POLO. В результате данного ДТП водитель KIA RIO от полученных травм скончался на месте происшествия.
Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП просьба связаться с СО ММО МВД России «Лямбирский», в производстве которого находится материал проверки по данному факту, по телефонам: 8(8342)2-13-75 или 02.
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
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