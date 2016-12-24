12 февраля два автобусных маршрута в Саранске изменят движение

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В связи с проведением в столице Мордовии Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» 12 февраля 2017 года изменят свое движение два автобусных маршрута - № 20 и № 34.
Как сообщили в городской администрации, движение транспорта будет ограничено по улице Энгельса: от пересечения с улицы Ульянова до улицы Р. Люксембург; и улице Р. Люксембург: от улицы Энгельса до поворота на Зеленую рощу.
Автобус № 20 поедет по улице: Гагарина - Ульянова - Энгельса - пр. 50 лет Октября, далее по движению троллейбусного маршрута №15.
Автобусы № 34 не будут заезжать на улицы Попова и Р. Люксембург к cанаторию «Саранский», а поедут по улицам Ульянова и Энгельса. Оставшуюся часть маршрута изменения не коснутся.
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