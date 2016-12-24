В Саранск прибыли 50 новых пассажирских автобусов к чемпионату мира по футболу

Саранск приобрел 50 пассажирских автобусов к чемпионату мира по футболу. Церемония передачи новых транспортных средств муниципальному предприятию «Горэлектротранс» состоялась 3 февраля, в ней приняли участие Глава Мордовии Владимир Волков, Председатель Госсобрания республики Владимир Чибиркин, мэр Саранска Петр Тултаев.

Глава республики Владимир Волков подчеркнул, что подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года идет полным ходом: возводятся спортивные объекты, гостиничные комплексы, строятся новые микрорайоны и транспортные развязки. Приобретение 50 новых современных автобусов стало еще одним важным шагом в этой работе. «Такого обновления общественного транспорта в Саранске никогда не было. 50 автобусов для городского автопарка – это очень большое пополнение, треть всего подвижного состава. Для сравнения: сейчас ежедневно пассажироперевозки осуществляют около 60 автобусов и 70 троллейбусов, - сказал Владимир Волков. - Поэтому теперь мы сможем серьезно укрепить все без исключения маршруты городского транспорта. Но это ещё не всё. В апреле этого года в Саранск должны прийти еще 30 новых троллейбусов - контракты уже заключены. К 2018 году работа нашего общественного транспорта будет соответствовать самым современным требованиям».

Автобусы Минского автомобильного завода в скором времени выйдут на городские маршруты и будут радовать жителей и гостей столицы республики повышенной комфортностью и современным дизайном. В салоне есть специальные места для людей с ограниченными возможностями, оборудована связь с водителем. Транспортные средства оснащены электронной системой информирования пассажиров и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, соответствуют всем требованиям безопасности, в том числе высшему классу экологической безопасности Евро-5.

Стоит также отметить, что автобусы Минского автомобильного завода эксплуатируются на муниципальных маршрутах городского округа Саранск с 2011 года и зарекомендовали себя как качественный и комфортный пассажирский транспорт.

Автобусы колонной проехали по центральной части города. Глава республики Владимир Волков оценил преимущества нового транспорта в качестве одного из пассажиров.