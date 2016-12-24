Игорь Шувалов призвал брать пример с Саранска в сфере благоустройства

«Задач - много, денег - мало»
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
Первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов призвал российские города брать пример с Саранска. Об этом он заявил 3 февраля, выступая в Кемерове на стратегической сессии «Пять шагов благоустройства: Как повысить качество среды моногородов».
«Тема благоустройства - свежая тема стала главной для города. Пример Саранска: небольшой город, но не выглядит провинциальным. Озеленен и благоустроен в европейских традициях», - отметил первый вице-премьер российского правительства, слова которого приводит «Интерфакс».
Напомним, Игорь Шувалов посетил Саранск в августе прошлого года. Вместе с Главой Мордовии Владимиром Волковым он осмотрел ключевые объекты инфраструктуры, которые возводятся к ЧМ-2018: аэропортовый комплекс, транспортные развязки, стадион «Мордовия-Арена» и жилищно-гостиничный комплекс «Тавла». Игорь Шувалов высоко оценил уровень подготовки республики к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, компактность и благоустроенность столицы.
«Благоустроенный город – это не только красивые центральные улицы, но и качественные дороги, транспортные развязки, зеленые дворы и комфортные спальные районы. Считаю, в этом плане мы уже немалую часть дороги прошли. Очень приятно, что наша работа получила положительную оценку Игоря Ивановича Шувалова», - отметил Глава Мордовии Владимир Волков.
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
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