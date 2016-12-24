На жилье, на лекарства, на новые дороги…

На прошедшей в минувшую пятницу сессии Госсобрания республики было принято решение вновь скорректировать текущие бюджетные параметры. По словам заместителя Председателя Правительства - министра финансов республики Алексея Симонова, это обусловлено поступлением дополнительных средств из российской казны в размере 888 миллионов рублей.

Из указанной суммы свыше 295 млн руб. пойдет на решение вопросов социального развития села (из них 172 миллиона - на улучшение жилищных условий сельских жителей), 162 миллиона - на обеспечение жильем молодых семей, 161 миллион - на строительство дорог в сельской местности. Оставшиеся средства направляются на формирование современной городской среды (138 млн руб.), приобретение лекарств для льготников (112 млн.) и осуществление выплат медработникам фельдшерско-акушерских пунктов в рамках программы «Земский доктор» (18 миллионов).

Также за счёт перераспределения бюджетных ассигнований будут профинансированы наиболее важные направления государственной политики. Так, 35 миллионов рублей предназначается на развитие сельских объектов культуры, 504 миллиона - на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и сразу 925 миллионов - на строительство школ и дошкольных учреждений. Речь идет, в частности, о завершении строительства республиканских культурно-просветительских центров в городах Ардатов и Краснослободск, школы в жилом массиве «Юбилейный» г. Саранска, детсадов в поселках Торбеево и Левжа (Рузаевский район). Помимо того, в наступившем году планируется приступить к возведению новых школ в Рузаевке и Краснослободске, детского сада в пойме реки Тавла. В сфере здравоохранения намечено продолжить строительство поликлиники на 500 посещений в смену во втором микрорайоне все того же «Юбилейного».