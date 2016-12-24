На жилье, на лекарства, на новые дороги…

Без счетчиков придется платить еще больше
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
В эти январские морозные дни кажется, что до весны еще очень далеко. Но весна театральная уже близко, билеты на весенний театральный фестиваль...
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...