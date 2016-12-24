Административное законодательство необходимо усовершенствовать

Начальник Административно-технической инспекции Алексей Вахтеров на совещании в горадминистрации рассказал об итогах работы за 2016 год. В общей сложности за минувший год было составлено около 1 тысячи протоколов об административных правонарушениях, выписано штрафов на общую сумму 1 млн 739 тысяч, из них в настоящее время взыскано 1 млн 258 тысяч. Для более продуктивной работы у Административно-технической инспекции просто не хватает полномочий. В некоторых случаях нарушителям городского благоустройства нельзя выписать штраф, только предписание. Но предписание не так действенно, как денежное наказание.

- Мы должны еще раз подготовить предложения для совершенствования административного законодательства, - поручил Петр Тултаев. - К совести мы можем призывать сколько угодно, однако у некоторых ее, видимо, просто нет. Работу тем не менее нужно продолжать.

Алексей Вахтеров также рассказал о том, что порой разрытия на территории Саранска проводятся без соответствующих разрешений, а это приводит к нежелательным последствиям. Так получилось, например, на Химмаше. Организация проводила разрытие и повредила водопроводную трубу МП «Горводоканал», в результате часть микрорайона «Юбилейный», в том числе и строящийся стадион, остались без воды. На устранение аварии ушло почти 12 часов.

Петр Тултаев резко раскритиковал такие действия и поручил взять подобные ситуации под особый контроль и впредь обращаться за справедливостью в суды, в том числе за компенсацией понесенного ущерба.