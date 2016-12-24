У Мордовии новый министр культуры

З0 января вице-премьер Правительства Мордовии по социальным вопросам Галина Лотванова представила работникам культуры и СМИ руководителя созданного Министерства культуры и национальной политики республики. Им стал Анатолий Чушкин, с 2013 года возглавлявший Министерство по национальной политике РМ.

Галина Лотванова сообщила, что Правительство Мордовии ставит перед министерством большие задачи. «Современная модель развития культуры должна идти в увязке с национальной политикой, - отметила Галина Лотванова. - Новое министерство должно достойно заявить о себе на федеральном уровне».

Анатолий Чушкин в ответном слове поблагодарил руководство республики за оказанное доверие и назвал среди важнейших задач, стоящих перед новым ведомством, совершенствование нормативно-правовой базы, качественное развитие культурной индустрии, поддержку приоритетных культурных проектов, актуальных накануне 2018 года, когда наш город примет участников и гостей чемпионата мира по футболу.

Также Анатолий Михайлович отметил важность работы над реализацией Стратегии государственной культурной политики, принятой в России в минувшем году, основная задача которой - создание и развитие системы воспитания и просвещения граждан на основе традиционных для России нравственных ценностей.