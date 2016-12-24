«Лисма» увеличивает объемы экспорта

Череда рабочих встреч Главы Мордовии Владимира Волкова с руководителями промышленных предприятий на этой неделе продолжилась беседой с генеральным директором ГУП РМ «Лисма» Игорем Константиновым.

При обсуждении итогов работы завода в 2016 году было подчеркнуто, что объемы производства выросли на 20 процентов, а продажи светодиодной продукции увеличились сразу в 15 раз. Одновременно возросла доля экспорта - в общем объеме продаж на него приходится уже около 18 процентов.

Предприятие функционировало стабильно, стремясь возродить былую славу флагмана светотехнической отрасли страны. За последние два с половиной года в модернизацию и реконструкцию производственных мощностей было вложено более 270 миллионов рублей. Освоен выпуск 95 видов новой продукции. Особые надежды связаны со светодиодными лампами - в текущем году объемы их производства должны составить не менее 8 млн штук.

Также удалось расширить ассортимент выпускаемой продукции и географию поставок. Сегодня продукцию «Лисмы» закупают крупнейшие российские госкорпорации (в том числе «Газпром» и «Роснефть»), представлена она и в федеральных торговых сетях.

Говоря о перспективах дальнейшего развития предприятия, Глава Мордовии отметил: «Сегодня как никогда важно не просто идти в ногу со временем, а стремиться опережать его, ориентироваться на выпуск самой современной и конкурентоспособной продукции, способной вывести завод в лидеры светотехнической отрасли». Лидер региона обратил внимание и на необходимость дальнейшего роста заработной платы на предприятии. На «Лисме», к примеру, она увеличилась за год на 24 процента, достигнув 24 тысяч рублей.