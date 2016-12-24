Для Мордовии характерен высокий уровень прозрачности госзакупок

Без счетчиков придется платить еще больше
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
В Совете Федерации вручили награды победителям VII всероссийского конкурса городов России «Города для детей». По итогам 2016 года Саранск...
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
В эти январские морозные дни кажется, что до весны еще очень далеко. Но весна театральная уже близко, билеты на весенний театральный фестиваль...
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии