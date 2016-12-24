Для Мордовии характерен высокий уровень прозрачности госзакупок

Мордовия значительно укрепила свои позиции в национальном рейтинге прозрачности закупок - проекте одноименного исследовательского центра. По итогам 2016 года республика заняла первое место в группе регионов с высокой прозрачностью государственных закупок. Годом ранее, к слову, она находилась в этой группе лишь на 16-й позиции. В тройке лидеров почти традиционно оказалась Москва, а также Татарстан и Тамбовская область.

«В Мордовии за последние годы существенно повысилась прозрачность системы госзакупок и организации торгов, - отметил в комментарии Глава Мордовии Владимир Волков. - В то же время надо иметь в виду, что недобросовестные участники торгов могут применять все более изощренные механизмы ведения деятельности. И этой теме нужно уделить повышенное внимание».

На неделе был подготовлен еще один рейтинг, характеризующий степень добросовестности регионов РФ в сфере закупок на нужды здравоохранения. Журнал «Деньги» совместно с проектом «Антирутина» проанализировал госбюджеты за 2016 год, которыми распоряжались профильные министерства и подчиненные им структуры и медучреждения. Выяснив в конечном счете, какие регионы почти не переплачивают за лекарства, инструменты и медицинскую технику, а какие, напротив, покупают их втридорога. Мордовия, набрав 8 баллов из 10 возможных, оказалась на 12-й строчке федерального рейтинга. При этом во главе списка обосновались Калининградская и Вологодская области, а также Хакасия (по 8,7 балла). А замкнули его Новгородская область, стоящий особняком Байконур и Архангельская область (набравшие от 0,5 до 2,2 балла). Впрочем, при желании к аутсайдерам можно отнести и Чукотский АО, чьи сведения о госзакупках грешат неопределенностью и расплывчатостью.

Комментируя результаты исследования, Глава республики Владимир Волков, в частности, отметил: «По поручению Президента в стране создается единая электронная система, которая будет автоматически высчитывать оптимальные закупочные цены на медикаменты. По минимальным подсчетам это позволит сэкономить до 15 процентов бюджетных средств. Сейчас Министерство здравоохранения Мордовии работает над созданием подразделения, которое займется этой проблематикой».