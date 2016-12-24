Награды талантливой молодежи

На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов, удостоенных премий Президента России и Главы Мордовии. На встречу приехали и родители, воспитавшие юных дарований. От имени Главы Мордовии Владимира Волкова награды вручал Председатель Правительства республики Владимир Сушков.

Победители и призеры предметных олимпиад, конкурсов научно-технического творчества, юные музыканты и активисты общественной жизни получили премии Президента РФ в размере 60 и 30 тысяч рублей, премии Главы РМ - 10 тысяч рублей. В целом грантов Президента России и Главы Мордовии были удостоены 88 талантливых молодых людей.

«В этом зале собрались наши юные таланты и дарования, самые способные, активные и амбициозные школьники и студенты. Ваши идеи, знания и желание приносить пользу - важнейший ресурс страны и республики, - обратился к присутствующим премьер-министр республики Владимир Сушков. - По итогам прошлого года 63 школьника и студента стали обладателями грантов Президента России Владимира Владимировича Путина, еще 25 человек получат Премии Главы Республики Мордовия Владимира Дмитриевича Волкова. Сегодня мы вручим эти награды в торжественной обстановке. Впервые у нас премий больше, чем тех, кто их получает. Например, выпускник Лицея для одаренных детей Иван Утешев стал лауреатом сразу трех грантов Президента России по 60 тысяч рублей».

Лауреатами сразу нескольких премий стали еще 4 человека. В их числе выпускник Кемлянского аграрного колледжа Игорь Егоров - первый в истории Мордовии победитель Национального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы». Он стал лучшим в России в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

«Все ваши проекты и достижения подтверждают высокое качество образования в нашей республике, - продолжил Владимир Сушков. - В последние годы Мордовия уверенно занимает лидирующие позиции в стране по поддержке одаренных детей. Второй год подряд наш уникальный Лицей для одаренных детей занимает второе место в рейтинге «500 лучших школ России». Его воспитанники порадовали новыми победами на мировом уровне. В прошлом году на Всероссийской олимпиаде школьники Мордовии завоевали 45 призовых мест. Это рекорд за всю историю олимпиадного движения в республике!».

«Мы будем и дальше всемерно поддерживать вас, прислушиваться к волнующим вопросам, вместе искать пути решения проблем, - пообещал Владимир Сушков. - С искренними словами признательности я обращаюсь ко всем родителям, кто вместе с детьми шел к высоким наградам. Огромное спасибо вам за таких ярких, талантливых детей! Пусть их будущая успешная судьба станет достойной наградой за ваши неустанные заботы!».

Один из тех, кто получил премию Президента России, - Владислав Шумкин. Юноша является призером 15-х молодежных Дельфийских игр России в номинации «Народные инструменты», а также финалистом всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», транслировавшегося на канале «Россия». Молодой человек с удовольствием поделился с корр. «ВС» планами на будущее. Владислав учится в 11 классе. При этом он успевает параллельно обучаться и в Саранском музыкальном училище им. Л.П. Кирюкова. «Меня переполняет буря эмоций! Прежде всего хочу поблагодарить Главу республики Владимира Дмитриевича Волкова и моего педагога Николая Турусова. Что касается планов, то сейчас я заканчиваю одиннадцатый класс, впереди - ЕГЭ. Хочу пожелать всем выпускникам удачной сдачи ЕГЭ! Мечтаю продолжить музыкальную карьеру. В то же время хочу получить высшее юридическое образование. Но гармонь не брошу! Это часть моей жизни». Кроме того, у юноши запланировано турне по городам России. Недавно состоялся его сольный концерт в Рязани, а теперь он отправится в настоящий гастрольный тур. «Первым городом, конечно же, будет Саранск», - заверил юный гармонист.