Прямая линия с начальником центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по РМ

Саранск новогодний
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
Состоится прямая линия с населением заместителя начальника отдела – начальником центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Республике Мордовия полковником полиции Александром Юдиным
09 февраля 2017 года состоится прямая линия с населением заместителя начальника отдела – начальником центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Республике Мордовия полковником полиции Юдиным Александром Юрьевичем.
Специалисту можно задать вопросы о выдаче разрешений и удостоверений частного охранника и детектива. Александр Юдин расскажет о продаже, ношении и хранении оружия и патронов. Полковник полиции также ответит на любые другие вопросы читателей.
Задать свой вопрос Александру Юдину можно 9 февраля с 11.00 до 12.00 по телефону 24-16-81
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
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