Прямая линия с начальником центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по РМ

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Состоится прямая линия с населением  заместителя начальника отдела – начальником центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Республике Мордовия полковником полиции Александром Юдиным

09 февраля 2017 года состоится прямая линия с населением  заместителя начальника отдела – начальником центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Республике Мордовия полковником полиции Юдиным Александром Юрьевичем.

Специалисту можно задать вопросы о выдаче разрешений и удостоверений частного охранника и детектива. Александр Юдин расскажет о продаже, ношении и хранении оружия и патронов. Полковник полиции также ответит на любые другие вопросы читателей.

Задать свой вопрос Александру Юдину можно 9 февраля с 11.00 до 12.00 по телефону 24-16-81

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