2016 год оказался одним из самых удачных для аграриев Мордовии

Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров. По его мнению, ушедший год оказался одним из самых удачных для отрасли.

Зерна, к примеру, собрано почти 1 миллион 314 тысяч тонн, что на 14,7 процента больше, нежели годом ранее. Производство сахарной свеклы возросло на 18% - до 1072 тысяч тонн. Овощей в защищенном грунте выращено 15,7 тысячи тонн (плюс 16,9% к уровню 2015 г.), роз - уже 27 миллионов штук.

По средней урожайности зерновых и зернобобовых культур (29,8 центнера с гектара) Мордовия уверенно занимает лидирующие позиции во всем Приволжском федеральном округе. В 2016-м посоперничать с ней удалось разве что Пензенской области. Ну, еще, может быть, Татарстану (27,3 ц/га). Тогда как другие территории серьезно отстали. В целом по округу урожайность составила 20,4 центнера с гектара, по стране - 27,4 центнера.

При этом регион-13 явно задействовал далеко не все свои резервы. Ведь сразу 13 муниципальных районов так и не смогли дотянуть до среднереспубликанских значений. Самая низкая урожайность зерновых отмечена в Атюрьевском (18,1 ц/га), Зубово-Полянском (16,2) и Теньгушевском (12,3) районах. Самая высокая - в Лямбирском (45,8 центнера с гектара), Чамзинском и Октябрьском районах (38 и 37 ц/га, соответственно).

Весьма заметные успехи демонстрирует Мордовия и в сфере возделывания кукурузы на зерно. Валовой сбор увеличился со 130 тысяч тонн в 2015 году до 196,2 тыс. т - в прошлом. По этому показателю республика находится ныне уже на 3-м месте в Приволжье, уступая лишь Татарстану и Саратовской области. А по урожайности кукурузы (81,7 ц/гектара) и вовсе входит в число федеральных лидеров (в среднем по РФ урожайность равна 59,3 ц/га).

Большая часть сельскохозяйственной продукции республики традиционно производится в крупных хозяйствах. Тогда как обороты личных подворий, КФХ и индивидуальных предпринимателей почти в 2,5 раза ниже. В ушедшем году расстановка сил, в общем-то, не изменилась. Так, объемы производства мяса скота и птицы в общественном секторе составили 262 тыс. тонн (в частных подворьях - 17,1 тысячи тонн), молока - 339,3 тыс. тонн (против 69,4 тыс. тонн). Связано это не в последнюю очередь с тем, что крупный бизнес ныне все активнее осваивает рынки других регионов, работая в том числе и через торговые сети. Мелкие же товаропроизводители зачастую ограничены в своих возможностях, что, естественно, находит отражение и в статистических данных.

Нельзя, однако, сбрасывать со счетов еще один немаловажный фактор. В прошлом году из-за реальной угрозы распространения африканской чумы свиней многим частным подворьям пришлось спешно вносить коррективы в свою деятельность. А попросту - менять специализацию. Наивно было бы ожидать, что они сумеют быстро восстановиться.

С другой стороны, недаром, наверное, говорят, что нет худа без добра. Ибо поставленная задача по удвоению производства мяса и молока теперь представляется вполне выполнимой. Скажем, надои на одну корову в ближайшее время предстоит увеличить с нынешних 5598 кг до 6 тонн. В восьми районах сей рубеж, к слову, превзойден уже сейчас. Так, ичалковцы получают в среднем по 7586 килограммов от каждой коровы, октябрьцы - 7346 кг, дубенцы - 7067, лямбирцы - 6762, инсарцы - 6703, рузаевцы - 6638, чамзинцы - 6449 и кочкуровцы - по 6130 килограммов. Причем поголовье высокопродуктивного стада (с надоями свыше 10 тонн) сегодня состоит уже из 1600 коров.

Другой положительный момент: Мордовия производит сельскохозяйственной продукции в 2,5 раза больше, нежели может потребить. В 2015 г. (данные за прошлый год пока, к сожалению, не готовы) на одного жителя республики ежедневно приходилось по 844 грамма мяса, 1,37 кг молока и почти по 5 яиц местного производства. По объемам производства молока в пересчете на душу населения регион находился на первом месте в ПФО и на четвертом в стране, мяса - на втором в Приволжье и на 6-й позиции в РФ, яиц - на первой строчке общефедерального списка.

Опроверг Владимир Сидоров и так будоражащий умы отдельных интернет-пользователей миф о том, что все аграрные достижения республики объясняются исключительно огромными суммами государственной поддержки. «В отрасль действительно вкладываются немалые средства: свыше 4,5 миллиарда по итогам 2016 г., почти 4,4 миллиарда - в 2015 году и более 5,1 миллиарда - в 2014-м. Однако деньги эти направляются отнюдь не на латание дыр, а на развитие. Регион активно участвует во всех программах, реализуемых под эгидой федерального Минсельхоза».

За последние 14 лет только в рамках ФЦП «Социальное развитие села» - «Устойчивое развитие сельских территорий» условия своего проживания смогли улучшить около 4 тысяч мордовских семей. В селах, деревнях и поселках было построено 6 школ, 8 детских садов, 7 домов культуры, 50 фельдшерско-акушерских пунктов и еще полтора десятка стадионов, спортзалов или ФОКов. Помимо того, было проложено свыше 482 км газопроводов, 911 километров водопроводных сетей и 20 км линий электропередач.

Параллельно росла среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях. Если в 2014 году она составляла около 15,8 тысячи рублей, то в позапрошлом году - уже 18,8 тысячи, а в прошлом - вплотную приблизилась к 21,3 тыс. руб.

Не подкачала и переработка. Объемы реализации пищевой и перерабатывающей промышленности увеличились с 16 млрд рублей в 2007 году до 61 миллиарда - в прошлом. К слову, производство колбасных изделий выросло за это время с 28,3 до 95,2 тысячи тонн, сыра - с 8,2 до 15,6 тыс. тонн, сахара - с 50,3 до 109,5 тыс. тонн и цельномолочной продукции - с 98,6 до 144 тысяч тонн.

«В наступившем году аграриям предстоит, как минимум, закрепить достигнутое, - подытожил Владимир Сидоров. - Это касается и объемов производства различных видов сельскохозяйственной продукции, и освоения новых рынков сбыта. Валовое производство зерна необходимо увеличить до 1330 тысяч тонн, собрать не менее 1100 тыс. тонн сахарной свеклы. Таким образом, мы сможем хотя бы обеспечить дальнейшее развитие перерабатывающей сферы. Мяса скота и птицы планируется произвести не менее 258 тыс. тонн. Среднесуточное валовое производство молока в общественном секторе намечено довести до одной тысячи тонн, одновременно преодолев 6-тысячный рубеж продуктивности коров. Наконец, производство яиц должно увеличиться до 1,45 миллиарда штук».