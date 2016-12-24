Машино-место стало объектом недвижимости

С 1 января 2017 года машино-места на подземных парковках и отдельных стоянках перейдут в статус недвижимости. Нововведения касаются только тех объектов, которые располагаются непосредственно внутри здания или сооружения, то есть речь не идет о парковочных местах во дворах.

Владельцы машино-мест смогут зарегистрировать право собственности на них, а значит - легально продавать, сдавать и дарить их.

При оформлении права собственности на машиноместо необходимо будет указать его кадастровый номер, дату присвоения этого номера, площадь машиноместа, его расположение в здании и номер в поэтажном плане. Согласно приказу Министерства экономического развития, минимальная площадь машиноместа, подлежащего государственной регистрации, составляет 5,3 на 2,5 метра, а максимальная - 6,2 на 3,6 метра.

В законе отмечается, что машино-места могут не иметь стен, но их границы должны быть описаны и поставлены на кадастровый учет.

Кроме того, теперь владельцы общей долевой собственности получили право выделять свою долю в натуре. Для этого необходимо определить границы машино-места, а также зарегистрировать право собственности на него. Более того, теперь претендентам на машино-места не требуется получать согласие других дольщиков. Достаточно лишь предоставить в Росреестр соглашение участников совместной собственности или решение общего собрания собственников.



