3 февраля в Саранске будет ограничено движение транспорта

Согласно постановлению Администрации ГО Саранск №218 с связи с проведением выставочного мероприятия по смотру нового подвижного состава, поступившего в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в г.Саранске, 3 февраля 2017 года будет ограничено движение и парковка транспортных средств на некоторых участках автодорог.

1. С 19.00 2 февраля 2017 года до 7.00 3 февраля 2017 года будет запрещена парковка транспортных средств по ул.Красной на участке от ул.Серова до ул.Московская, а также на территориях, прилегающих к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» по ул.Красной и ГАУ РС «РЦСП «Старт» по ул.Московской

2. 3 февраля с 7.00 до 15.00 будет ограничено движение и исключена парковка транспортных средств по ул.Красная на участке от ул.Серова до ул.Московская, а также на территориях, прилегающих к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» по ул.Красной и ГАУ РС «РЦСП «Старт» по ул.Московской

3. 3 февраля с 11.00 до 15.00 будет ограничено движение транспортных средств, за исключением общественного транспорта и автомобилей специального назначения, по ул.Московская (на участке от ул.Республиканская до ул.Красная), по улице Рабочей (от ул.Красная до ул.Коммунистическая), по ул. Коммунистическая (от ул. Рабочая до ул.Ботевградская), по ул. Ботевградская (от улицы Коммунистическая до ул.Саранская), по ул. Старопосадская (от ул.Саранская до ул.Невского)

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии просят автовладельцев заранее продумать возможные пути объезда данных участков дорог в указанное время и определить места для парковки своих транспортных средств.



