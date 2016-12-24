В Мордовии встречная полоса унесла жизни 19 человек

С начала года на дорогах Мордовии погибли 20 человек. Причем жизни 19 из них унесла встречная полоса в 15 ДТП, которые произошли из-за выезда водителя перед близко идущим транспортным средством на полосу встречного движения.

Кроме погибших в этих ДТП ранен 21 человек. Причина большинства таких аварий – человеческий фактор. Водители, начиная обгон, зачастую не убеждаются в безопасности такого маневра, не учитывают видимость, дорожные и погодные условия.

Уважаемые участники дорожного движения, помните, что игнорирование элементарных Правил дорожного движения, агрессивное вождение и многие другие факторы влияют на аварийность. Будьте бдительны, сохраните жизнь себе, а также другим участникам дорожного движения!