В Мордовии задержаны члены преступной группы, специализирующейся на финансовых махинациях

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с оперативниками МВД по РМ пресекли деятельность преступной группы, члены которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Как сообщили в силовом ведомстве, участники группы осуществляли незаконные банковские операции с использованием расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций. После зачисления средств на контролируемые счета производились транзитные перечисления либо выдача наличных денежных средств клиенту.

По предварительным подсчетам, в результате осуществления незаконной банковской деятельности размер нелегального дохода злоумышленников превысил 15 миллионов рублей.

На основании собранных материалов Следственным управлением МВД по РМ возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы, продолжается.



