Четверо мужчин не смогли подкупить начальника районной ГАИ

В Мордовии возбуждено уголовное дело против директора сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Ичалковском районе республики и трех его подельников. Четверо мужчин пытались подкупить начальника отделения ГИБДД ММО МВД России «Ичалковский». Об этом сообщили в Следственном комитете Мордовии.

По версии следствия, 30 января 2017 года четверо обвиняемых, среди которых директор одного из сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории Ичалковского района, действуя группой лиц, договорились о передаче взятки в размере 200 тысяч рублей начальнику отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения ММО МВД России «Ичалковский». Денежное вознаграждение должностному лицу предназначалось за оказание воздействия на подчиненных сотрудников в виде несоставления протоколов о совершении работниками сельхозпредприятия административных правонарушений в области дорожного движения. Преступление не было доведено до конца, поскольку сотрудник полиции от получения взятки отказался, а один из подозреваемых, непосредственно передававший взятку, был задержан сотрудниками УФСБ РФ по РМ.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных. В ходе следствия также будут установлены все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, по результатам будет внесено представление соответствующему должностному лицу. Расследование уголовного дела продолжается.



