В ДТП в Ичалковском районе погибли три человека

В результате лобового столкновения ВАЗ 2114 и Лады «Приоры» погибли три человека.

Как стало известно «ВС» авария произошла сегодня утром в Ичалковском районе Мордовии. У поворота на село Лада столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, виновником происшествия стал водитель «Приоры». Автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся со следовавшей в противоположном направлении вазовской четырнадцатой. В результате столкновения виновник аварии погиб на месте. Также скончались два человека, находившиеся в ВАЗ-2114. Еще два человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.



