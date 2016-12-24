В ДТП в Ичалковском районе погибли три человека

Новости

В результате лобового столкновения ВАЗ 2114 и Лады «Приоры» погибли три человека.

Как стало известно «ВС» авария произошла сегодня утром в Ичалковском районе Мордовии. У поворота на село Лада столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, виновником происшествия стал водитель «Приоры». Автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся со следовавшей в противоположном направлении вазовской четырнадцатой. В результате столкновения виновник аварии погиб на месте. Также скончались два человека, находившиеся в ВАЗ-2114. Еще два человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.  

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Только прибавлять!

Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий

«Подход сзади»

В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?

Топ 10 спасений 2016 года

ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...
Дымовая завеса

По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...

Конкурс красоты

№3  Валерия

 Посмотреть все фотографии