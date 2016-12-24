В ДТП в Ичалковском районе погибли три человека

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В результате лобового столкновения ВАЗ 2114 и Лады «Приоры» погибли три человека.
Как стало известно «ВС» авария произошла сегодня утром в Ичалковском районе Мордовии. У поворота на село Лада столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, виновником происшествия стал водитель «Приоры». Автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся со следовавшей в противоположном направлении вазовской четырнадцатой. В результате столкновения виновник аварии погиб на месте. Также скончались два человека, находившиеся в ВАЗ-2114. Еще два человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.
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