Оплата штрафа «со скидкой» пользуется популярностью у жителей России

Больше года в российском законодательстве действует норма, позволяющая уплачивать административные штрафы за большинство нарушений Правил дорожного движения в размере 50%. Это правило действует, если уплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

В прошлом году сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 87,1 млн. постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, из них 85,6 млн. могли быть уплачены в размере 50%. Всего уплачено со скидкой 41,4 млн., что составляет 67,5% от общего количества уплаченных административных штрафов 61,3 млн. Это свидетельствует о том, что подавляющее большинство воспользовалось уплатой штрафа «со скидкой».

По статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Уклонение от исполнения административного наказания» возбуждено 1 млн. дел. В федеральную службу судебных приставов направлено 27,8 млн. постановлений для принудительного исполнения.

Возможность уплатить административный штраф в размере 50% привела к увеличению количества запросов на сервис по проверке штрафов официального сайта Госавтоинспекции. Так, если в 2015 году таких запросов было 50 млн., то в 2016 году – более 178,5 млн., то есть в 3,5 раза больше.

В Госавтоинспекции уверены, что возможность уплаты административного штрафа за правонарушения в области дорожного движения в размере половины суммы стимулирует граждан не затягивать с этой процедурой и, таким образом, должна повысить количество штрафов, уплачиваемых правонарушителями добровольно. Это позволит сконцентрировать усилия государства на борьбе с действительно злостными неплательщиками штрафов.

Оперативно узнавать о новых штрафах можно, проверяя их по государственному регистрационному знаку и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства в онлайн-сервисе «Проверка штрафов» официального сайта Госавтоинспекции.

Кроме того, с введением 50%-ной «скидки» при быстрой уплате штрафов стала особенно актуальной подписка на уведомления о новых штрафах, которая реализована на Едином портале государственных услуг. Такая подписка позволяет оперативно получать информацию о вынесенных постановлениях за правонарушения в области дорожного движения и оплачивать новые штрафы, не дожидаясь поступления заказного письма с копией постановления по почте.



