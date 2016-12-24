«Российские коммунальные системы» заинтересованы в реализации совместных проектов на территории Мордовии

Возможные варианты сотрудничества в сфере ЖКХ на условиях государственно-частного партнерства были обсуждены 19 января в ходе встречи Главы РМ Владимира Волкова, Председателя Правительства республики Владимира Сушкова, мэра Саранска Петра Тултаева и руководителей профильных министерств с представителями группы компаний «Российские коммунальные системы».

Председатель Совета директоров ГК Григорий Терян выразил заинтересованность в реализации проектов на территории Мордовии, отметив, что у «Российских коммунальных систем» накоплен немалый опыт работы в сферах водо- и теплоснабжения, энергетики и водоотведения.

С необходимостью проведения модернизации коммунального хозяйства региона согласились и руководители Мордовии. Необходимо, например, решать проблемы водоснабжения поселков Чамзинка и Комсомольский, где изношенность сетей и оборудования отражается на качестве коммунальных услуг. Помимо того, подобные вопросы существуют в Рузаевском, Ковылкинском, Атяшевском, Торбеевском и ряде других районов.

По мнению Главы Мордовии, часть проектов может быть реализована в рамках подготовки Саранска к чемпионату мира по футболу 2018 года. Рабочей группе во главе с республиканским правительством поручено детально изучить вероятные варианты сотрудничества с «Российскими коммунальными системами».