«Российские коммунальные системы» заинтересованы в реализации совместных проектов на территории Мордовии

Топ 10 спасений 2016 года
ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...
ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...
В Совете Федерации вручили награды победителям VII всероссийского конкурса городов России «Города для детей». По итогам 2016 года Саранск...
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
В минувший четверг Глава Саранска Петр Тултаев провел встречу с жителями города, имеющими ограниченные возможности по состоянию здоровья. Это...
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград