Мордовия заключила соглашение о сотрудничестве с ОАО «РЖД» на 2017-2019 годы

Свои подписи под документом поставили Глава Мордовии Владимир Волков и начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов. Соглашение предусматривает взаимодействие сторон и обеспечение эффективной работы РЖД в регионе с целью его устойчивого социально-экономического развития.

Акцент сделан, в частности, на объединении усилий в сфере транспортной безопасности. Так, в рамках реализации программы «Безопасный регион» системы фото- и видеофиксации устанавливаются на наиболее интенсивных железнодорожных переездах, что позволяет значительно снизить число совершаемых там аварий и противоправных деяний.

Другое важнейшее направление совместной деятельности - подготовка к проведению футбольного первенства планеты 2018 года. Речь здесь идет, например, о модернизации пешеходных мостов-переходов на железнодорожных вокзалах Саранска и Рузаевки. Рашид Сайбаталов выразил готовность взять этот вопрос под личный контроль, изучить возможность включения затрат на реализацию указанных мероприятий в инвестиционную программу ОАО «РЖД».

На встрече обсуждались и текущие вопросы взаимодействия. Говоря об увеличении объёмов железнодорожных грузоперевозок, Глава Мордовии отметил, что по итогам 2016 года объемы производства промышленной продукции выросли в сопоставимых ценах на 108%. Однако большая часть грузов доставляется потребителям автомобильным транспортом. В этой связи Правительству РМ поручено рассмотреть варианты использования потенциала железнодорожного транспорта при отгрузке продукции крупнейших региональных перерабатывающих холдингов.