Мордовия заключила соглашение о сотрудничестве с ОАО «РЖД» на 2017-2019 годы

«Подход сзади»
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается...
Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по...
По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...
В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители...
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг