Русская драма возвращается на родную сцену

Давно ожидаемое событие свершится 3 февраля. Государственный русский драматический театр РМ возобновляет работу на исторической сцене. Театр после масштабной реконструкции наконец откроет свои двери для зрителей.

Коллектив Русской драмы осваивает пространство обновленного здания уже больше месяца, технические службы покоряют новое оборудование, перенося спектакли из репертуара театра на новую сцену.

На торжественном мероприятии, посвященном открытию театра после реконструкции, ожидаются первые лица республики. На официальное открытие занавеса приглашен Глава Мордовии Владимир Волков.

Новый отсчет для театра начнется спектаклем «Поминальная молитва» режиссера Валентина Варецкого - лучшего спектакля русского драматического театра. «Поминальная молитва» в репертуаре театра третий сезон, за это время ее видели на нескольких фестивалях в разных городах. Спектакль неизменно получал самые высокие оценки критиков и зрительскую любовь.

Историю Тевье-молочника Николай Большаков и его дружная «семья» играли на сцене национального и музыкального театров Саранска и еще ни разу на родной сцене. Так что в какой-то мере это снова будет премьера. Для тех, кто еще не видел этого спектакля, сообщаем, в феврале театр планирует показать его шесть раз. Кроме «Молитвы» в февральской афише - «Горе от ума» режиссера Владимира Буралкина, «Дальше тишина» и «У войны не женское лицо» режиссера Андрея Ермолина, «Ночь ошибок» Урсулы Макаровой и детские спектакли.

В настоящее время коллектив работает над двумя новыми постановками. Худрук театра Владимир Шарапов готовит к выпуску гоголевского «Ревизора», режиссер Андрей Ермолин снова обратился к драматургии Островского. К фестивалю «Соотечественники», который пройдет в этом году с 28 марта по 3 апреля, он готовит премьеру спектакля «Доходное место».

Следует отметить, что после реконструкции зрительный зал драматического театра немного уменьшился, теперь в нем 391 место. А это значит, что проблема лишнего билетика на предстоящем XII Международном фестивале «Соотечественники» станет еще острее. Тем более что в этом году в фестивальной афише уже знакомые нашему зрителю театральные коллективы из России, Белоруссии, Казахстана, Израиля, Дании.