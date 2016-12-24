В Саранске выберут «Татьяну Поволжья-2017»

Уже сегодня выяснится, кто же станет обладательницей титула «Татьяна Поволжья-2017». С 21 по 25 января в Мордовии проходит XIV окружной конкурс-фестиваль «Татьяна Поволжья-2017». Площадкой для проведения масштабного мероприятия стал Мордовский университет им. Н.П. Огарева. Заключительный этап конкурса состоится сегодня в 17.00 на сцене Дворца культуры и искусств университета, а в минувший понедельник конкурсантки пообщались с журналистами местных СМИ.

Сегодня вечером перед зрительным залом и жюри во всей своей красе предстанет восьмерка участниц. За звание «Татьяна Поволжья-2017» посоревнуются конкурсантки из Ижевска, Кирова, Йошкар-Олы, Набережных Челнов, Чебоксар, Пензы и, конечно же, Саранска - такова география конкурса. Участницы и творческие коллективы вузов приехали в столицу Мордовии 21 января. Перед конкурсным выступлением девушек ожидала насыщенная программа: ежедневные репетиции, фотосессии, мастер-классы, экскурсии по Саранску.

Напомним, право провести очередной окружной конкурс «Татьяна Поволжья» Мордовский госуниверситет получил после того, как студентка юридического факультета Татьяна Вельмакина завоевала этот титул в минувшем году.

Директор Дворца культуры и искусств вуза Наталья Атитанова рассказала, что за свою длительную историю (конкурс проводится уже в 14-й раз) Татьяны из Мордовии трижды становились победительницами. Сегодня все они уже получили образование в Мордовском госуниверситете и стали успешными в своих профессиях.

Корр. «ВС» поинтересовался, почему от нашей республики в конкурсе принимают участие сразу две девушки - студентка историко-социологического института Татьяна Шапкина и студентка медицинского института Татьяна Паршина. «Дело в том, что на отборочном туре жюри не смогло сделать выбор между этими девушками, настолько сильные программы показали обе Татьяны. Поэтому было принято решение допустить к финалу обеих», - пояснила Наталья Атитанова. Кстати, узнать больше об участницах конкурса и понаблюдать за его подготовкой можно было в сообществе «Татьяна Поволжья-2017». Самые яркие моменты конкурса нашли отражение в социальной сети Инстаграм.

Обладательница титула «Татьяна Поволжья-2017» будет определена жюри под председательством ректора НИ МГУ им. Н.П. Огарева Сергея Вдовина по результатам шести конкурсов. Среди них - три дефиле, интеллектуальный конкурс, конкурс видеовизиток и конкурс талантов. Татьяны предстанут перед зрителями в национальных костюмах, а Татьяна Яндемерова из Йошкар-Олы облачится в национальный марийский свадебный костюм.

Большинство участниц конкурса в Саранске впервые. Гостьи отметили, что в столице Мордовии их встретили очень радушно, а сам город понравился своей чистотой и архитектурой.

Что еще помимо молодости и красоты объединяет конкурсанток нынешнего года? Увлечение спортом! Глядя на невысокую хрупкую девушку - Татьяну Запивалову из Удмуртского государственного университета, сложно поверить в то, что она владеет приемами тайского бокса. Тем не менее это так, и она намерена удивить зрителей. А вот Татьяна Новокшонова из Вятского государственного университета этим вечером покажет, как нужно играть в баскетбол! «Учусь на тренера на факультете физической культуры и спорта на первом курсе магистратуры, - рассказала «ВС» девушка. - Мне очень нравится баскетбол, занимаюсь им с шестого класса. В этом году ездила на сборы в команду суперлиги России, проводившиеся в Самаре. Рассчитываю ли я завоевать титул «Татьяна Поволжья»? Я буду стремиться победить. Очень не люблю проигрывать. Наверное, дает о себе знать спортивная закалка. Правда, я не обладаю такими талантами, как другие участницы, - например, не умею танцевать. Прежде участвовала во многих конкурсах, но еще ни разу не выигрывала. Может быть, удача улыбнется мне на этот раз. О чем мечтаю в профессиональном плане? Мне бы хотелось и дальше заниматься баскетболом, тренерской деятельностью, а еще - открыть собственное дело».

«Очень рада представлять свою республику и университет на конкурсе, - рассказала корр. «ВС» студентка Казанского федерального университета Татьяна Терехина. - Обучаюсь в вузе промышленному дизайну. Поэтому мне близко все, что связано с дизайном и архитектурой. Что касается вашего города, мне очень понравился архитектурный облик Саранска. Почему решила принимать участие в этом конкурсе? Прежде всего для того, чтобы открыть себя с новой стороны, поставить перед собой новые задачи и справиться с ними. Своими главными качествами считаю целеустремленность и привычку доводить начатое до конца. Готовясь к этому конкурсу, я прошла большой путь, очень старалась и надеюсь, что мои усилия окажутся не напрасными».