Ученица саранской детской музыкальной школы успешно выступила на Международном фестивале- конкурсе «Звезды столицы»

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Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
В январе в Москве проходил IV Международный фестиваль-конкурс «Звезды столицы» в рамках Международного культурно-образовательного проекта «Я могу!», в котором приняли участие юные конкурсанты из России, Ирана, Азербайджана, Республики Беларусь, ДНР, ЛНР. Ученица саранской детской музыкальной школы № 1 Мария Горюнова решением жюри конкурса заняла II место в номинации «Фортепиано» (к слову, I место в данной возрастной категории (10 - 12 лет) не было присуждено никому). Выступать на сцене Преображенского концертного зала в Москве, чувствуя огромную ответственность за свою школу, за представление своего города, своей республики, было очень непросто. Впрочем, у девочки уже есть опыт конкурсных и концертных выступлений: в 2014 г. Маша стала лауреатом I степени городского конкурса им. Н.К. Прелатовой, в 2015 г. - лауреатом I степени XVI Международного конкурса-фестиваля «Музыка звезд», дипломантом республиканского фестиваля молодых музыкантов «Посвящение», в 2016 г. - дипломантом X Республиканского конкурса «Юный виртуоз», лауреатом двух интернет-конкурсов в номинации «фортепиано» («Formidable International» - г. Париж, III место, «Осенний звездопад» - г. Казань, II место). В этот раз в огромном столичном зале за Машу переживала ее мама - самый благодарный и самый требовательный слушатель, а также педагог талантливой девочки - преподаватель ДМШ № 1 Елена Ларькина.
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