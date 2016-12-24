В Саранске откроется медиашкола

Большая пресс-конференция Владимира Путина
Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по...
Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по...
В минувший четверг Глава Саранска Петр Тултаев провел встречу с жителями города, имеющими ограниченные возможности по состоянию здоровья. Это...
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...
В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград
В Совете Федерации вручили награды победителям VII всероссийского конкурса городов России «Города для детей». По итогам 2016 года Саранск...
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается...