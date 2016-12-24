В Саранске откроется медиашкола

С 10 февраля по 10 апреля в столице Мордовии будет работать Республиканская медиашкола. Главная ее цель - выявить талантливую и одаренную молодежь в медиасфере, содействовать раскрытию ее способностей и дальнейшему образованию. К участию в данной школе приглашаются молодые представители медиасферы в возрасте от 16 до 35 лет - фотографы, журналисты, представители пресс-центров в школах, ссузах, вузах, общественных организациях. Здесь ждут молодых писателей, видеооператоров, начинающих блогеров. Во время обучения молодые люди встретятся с блогерами-миллионниками, представителями СМИ федерального и регионального уровня, известными видеорежиссерами, представителями пресс-служб и информационных агентств, специалистами в области smm. Чтобы получить необходимые знания и навыки по журналистике и связям с общественностью, посетить творческие практикумы, тренинги, дискуссии, экскурсии, встречи с сотрудниками СМИ, необходимо подать заявку на участие до 3 февраля по электронному адресу mol13rus@gmail.com.

В заявке кроме имени-фамилии-отчества необходимо указать свой возраст, место учебы или работы, адрес электронной почты. Также необходимо указать ссылки на свои страницы в социальных сетях и написать ваши ожидания от участия в медиашколе. Кстати, если есть, нужно указать ссылки и на ваши работы, будь то видео, фото, статьи или персональный блог.