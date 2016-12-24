Саранские «Инопланетянки» покорили зрителей и судей

Наша страна всегда гордилась успехами своих фигуристов. В России вряд ли найдется человек, не знающий хотя бы пары имен мастеров фигурного катания. Однако даже те, кто внимательно следит за выступлениями спортсменов на чемпионатах России, Европы и мира, не всегда знают, что есть еще синхронное фигурное катание. Конечно, это пока не олимпийский вид, но уже в ближайшем будущем все может измениться. Тем не менее этот вид спорта с каждым годом становится все популярнее, и не только у нас, но и во всем мире. В Саранске также работают тренеры по синхронному фигурному катанию, и работают успешно. На прошедшем в середине января чемпионате России, который принимала Йошкар-Ола, команда «Мордовия» заняла четвертое место. Тренер наших девочек Елена Леонтьева поделилась с корр. «ВС» впечатлениями и рассказала о своем любимом виде спорта.

На пути в Олимпийскую семью

- Синхронное фигурное катание - это очень красивый вид спорта, - начинает Елена Геннадьевна. - Здесь главное чистота линий и красота элементов. Не случайно раньше наш вид спорта назывался «Точные линии». Синхронное фигурное катание можно сравнить с синхронным плаванием, где тоже важна точность движений каждой спортсменки. Одновременно на льду выступают 16 спортсменок, поэтому очень важно все выполнить правильно.

Уже не первый год идет речь о введении синхронного фигурного катания в программу Олимпийских игр. Ведь помимо зрелищности у этого вида спорта есть очень острая конкуренция среди команд. Сейчас синхронное фигурное катание не очень популярный вид спорта среди болельщиков. Но со вступлением в олимпийскую семью ситуация может измениться. Конечно, есть и минусы. Как известно, в каждой команде выступают 16 человек, плюс две девочки запасные. Представьте, как придется постараться организаторам Олимпиады, чтобы сразу разместить, например, 10-12 команд вместе с их тренерами и обслуживающим персоналом! И все же мы надеемся, что время признания синхронного фигурного катания Международным олимпийским комитетом не за горами.

В чем особенность нашего вида спорта? Мало собрать просто хороших фигуристок - каждой из них необходимо проявить большое трудолюбие. Ведь синхронность сразу 16 спортсменок требует огромного количества тренировок. Поэтому на международных соревнованиях страну представляет не сборная лучших фигуристов, а одна конкретная команда, которая считается лучшей в стране. К тому же в команде должен быть определенный общий заряд.

«Если что - держитесь зубами за воздух!»

- Фигурное катание начало развиваться в Мордовии совсем недавно, - продолжает Елена Леонтьева. - А мы уже заявили о себе! Что значит для нас это четвертое место на чемпионате России? Считаю, это просто успех! Дело в том, что мы впервые выступали в соревнованиях по первому разряду, и сразу такой результат! Впервые наша команда набрала за выступление более 50 баллов - 53,5! Мы смогли обойти, пусть на немного, традиционно сильную команду из Казани. Отмечу, что в чемпионате России принимали участие 37 команд, 18 из них в нашем I разряде. Наша команда смотрелась на льду самой маленькой, спортсменкам от 10 до 15 лет, другие команды - более взрослые.

- Что Вы сказали девочкам, чтобы они так хорошо откатали свою программу?

- Я просила их успокоиться и показать все, что они умеют. Мы пришли всерьез и надолго, и надо всем это показать! Если что - держитесь зубами за воздух!..

- Расскажите немного о программе…

- Девочки на льду показали зрителям и судьям программу «Инопланетянки». Сюжет такой - инопланетянки прилетели на нашу Землю, посмотрели ее и улетели обратно. Программа состояла из трех музыкальных частей, две из них - это современные бешеные ритмы, третья часть - узнаваемая музыка из французского фильма «Жандарм и инопланетяне», в котором главную роль сыграл Луи де Фюнес. Девочки выступили очень удачно! Полный зал ледовой арены принял нашу программу просто на ура. Зрители, соперницы подходили и говорили добрые слова, обнимали и поздравляли с удачным выступлением. Знаете, после соревнований ко мне подошла одна из судей и сказала, что некоторые арбитры так засмотрелись на «Инопланетянок», что забывали вовремя поставить оценку!

- Говорят, что четвертое место самое обидное для спортсмена…

- Что Вы! Для нас это успех! - возражает тренер саранской команды! - Чемпионат России - это наш главный старт. Честно говоря, наша цель была - войти в шестерку, и мы выступили по максимуму! Да и сами девочки очень довольны результатом. Слышали ли бы вы, как они всей командой визжали от восторга!.. Да и после третьего места у наших спортсменок могла начаться звездная болезнь, а так нам есть к чему стремиться…

- Вы так рассказываете, что захотелось своими глазами увидеть Ваших «Инопланетянок»…

- Ну, значит, приходите и смотрите! Сейчас мы готовимся к традиционно сильным турнирам в Самаре и Москве. Все спортсменки, что называется, рвутся в бой и с удовольствием приходят на тренировки. Перед саранской публикой в ближайшее время мы выступим в феврале на открытии Финала Кубка России по фигурному катанию.

«Очень позитивный вид спорта»

- В синхронном катании, как и в классическом фигурном, бывают падения… Как они сказываются на команде?

- За падения у нас также снимают баллы, впрочем, как и за столкновения, неровные линии, - рассказывает Елена Леонтьева. - Если кто-то из девочек падает во время выступления, потом вся команда ее поддерживает, утешает, обнимает. Все понимают, что лед скользкий, упасть может каждая из них. У нас очень дружная команда, есть даже свой девиз - «Мордовия» идет вперед и никогда не отстает!». А во время выступлений на различных соревнованиях с нами всегда два талисмана - лисенок Трудик (от слова «труд») и лисенок Алеха. Запасные спортсменки во время выступлений стоят за бортиком и держат талисманов. Девочки вешают им на шею свои награды. Даже на общем фото команды вы обязательно заметите лисят в руках спортсменок.

Нельзя не отметить и саму атмосферу в синхронном фигурном катании. Здесь даже команды-соперницы поддерживают друг друга и желают удачи. Родители очень довольны! Те, кто впервые приходят к нам, часто бывают в шоке. Так что у нас очень позитивный вид спорта.

Людмила АНЮТИНА

