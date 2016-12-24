В Мордовии изъято 2150 литров контрафактного алкоголя

В России заканчивается мораторий на продажу спиртосодержащих жидкостей, введенный после массового отравления в Иркутске. За прошедший месяц контролирующие органы по всей стране провели десятки тысяч проверок торговых точек. Результаты оказались неутешительными. Даже официальный запрет не остановил некоторых предпринимателей от реализации спиртосодержащей продукции. О том, как выглядит ситуация в Мордовии, на специальной пресс-конференции рассказали представители сразу четырех ведомств.

- Случаи отравления суррогатами алкоголя и техническими спиртами фиксируются в нашей республике ежегодно, - отметила руководитель регионального Роспотребнадзора Татьяна Харитонова. - К примеру, в 2015 году в Мордовии отравились 224 человека, из них 125 случаев закончились летальным исходом. Особо отмечу, что из 224 отравившихся 8 - это дети. В 2016 году зафиксированы 161 случай отравления и 75 летальных исходов. Несмотря на положительную динамику, проблема стоит очень остро. Ежегодно мы сталкиваемся со случаями отравления метанолом, все они заканчиваются летально. Хочется обратить внимание населения на то, что метанол является техническим спиртом, он непригоден для употребления в пищу. С 26 декабря 2016 года, когда было издано постановление главного санитарного врача РФ о запрете реализации спиртосодержащей продукции, наша служба совместно с МВД проводила регулярные рейды по объектам торговли. Были выявлены факты реализации спиртосодержащей продукции. В отношении предпринимателей составлялись протоколы об административном правонарушении и наложении штрафных санкций. Что касается метанола, мы проводили внеплановые проверки торговых точек, в которых продается стеклоочищающая жидкость, содержащая метанол. Так, в одной взятой нами пробе было выявлено содержание метанола, в несколько десятков раз превышающее допустимое значение. Отмечу, что эта стеклоочищающая жидкость была закуплена через интернет. Кроме того, значительная часть отравлений приходится на суррогаты алкоголя.

- В 2016 году органами внутренних дел было выявлено 39 преступлений в сфере оборота алкогольной продукции, - заявил заместитель начальника отдела УЭБиПК МВД по РМ Григорий Беськаев. - Из незаконного оборота изъято 2150 литров алкоголя с признаками контрафактности. В том числе спиртосодержащая продукция бытового и лекарственного назначения. С 26 декабря 2016 года по настоящее время проведены проверки более шестисот торговых точек, занимающихся реализацией парфюмерно-косметической продукции. Из оборота изъято более пяти тысяч флаконов.

Примечательно, что вся изъятая продукция, имеющая признаки контрафактности, произведена за пределами Мордовии.

- На сегодняшний день все региональные производители алкогольной продукции подключены к системе ЕГАИС, - подчеркнул первый заместитель министра торговли и предпринимательства РМ Игорь Кижваткин. - Эта система позволяет отследить каждую единицу не только произведенной, но и реализованной продукции. На сегодняшний день Министерством торговли и предпринимательств Мордовии предоставлена 261 лицензия на розничную торговлю алкогольной продукцией. В прошлом году министерством торговли было проведено более трехсот плановых и внеплановых проверок соблюдения условий розничной продажи алкогольной продукции. В результате была приостановлена деятельность пяти юридических лиц. Кроме того, за нарушения правил реализации алкогольной продукции были привлечены к ответственности 57 должностных лиц и два юридических лица.

Впрочем, как было отмечено на пресс-конференции, одними только проверками эту проблему не решить. Необходимо повышать общий уровень культуры употребления алкоголя в стране.

- Некоторое время назад был зафиксирован случай отравления жидкостью «Крот», которая содержит азотную кислоту, - посетовал первый заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев. - Она предназначена для очистки канализации.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

