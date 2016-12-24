Только прибавлять!

Объемы производства на «Мордовцементе» должны вырасти в 2017 году до 4,2 миллиона тонн

Такую задачу поставил перед коллективом предприятия председатель Совета директоров АО «ЕВРОЦЕМЕНТгруп» Филарет Гальчев. В ходе вчерашней поездки в поселок Комсомольский руководители «ЕВРОЦЕМЕНТгруп» и Глава Мордовии Владимир Волков осмотрели модернизированные производственные линии и провели совещание по вопросам работы предприятия.

Так, в рамках реализуемого инвестиционного проекта на «Мордовцементе» реконструированы линии «сухого» производства цемента, отремонтированы и модернизированы печи, сырьевое отделение, установлена новая фасовочная линия, развивается путевое хозяйство.

На прошедшем затем совещании были подведены итоги работы предприятия в 2016 году, свидетельствующие о позитивной динамике по целому ряду значимых показателей. Выступая на совещании, Глава республики отметил, что на протяжении всей своей истории «Мордовцемент» вносит существенный вклад в развитие экономики страны и региона, опираясь при этом на самые передовые инженерные и цифровые технологии. «Сегодня важно вернуть утраченные позиции и вновь вывести «Мордовцемент» в разряд флагманов промышленного производства Мордовии, обеспечить наших жителей высококвалифицированными рабочими местами и достойной заработной платой», - подчеркнул Владимир Волков.

Также в присутствии Главы Мордовии и руководства «ЕВРОЦЕМЕНТгруп» был подписан долгосрочный сервисный контракт между ПАО «Мордовцемент» и компанией General Electric на общую сумму в 27 миллионов долларов. Соглашение предусматривает сервисное обслуживание двух турбин компании, установленных на парогазовой электростанции «Мордовцемента», в течение 20 лет. От имени GE документ подписал директор General Electric Power по России и СНГ Руслан Пахомов.

Холдинг «Оптикэнерго» готовится к открытию нового кабельного производства

О перспективах дальнейшего развития группы компаний «Оптикэнерго» речь шла во время рабочей встречи Главы Мордовии Владимира Волкова с председателем совета директоров Эвиром Боксимером и генеральным директором Михаилом Боксимером.

По словам руководителей холдинга, ушедший год был весьма успешным для входящих в структуру «Оптикэнерго» предприятий. Они стабильно занимали высокие места в рейтинге республиканского Минпрома, объемы производства выросли в среднем на 11 процентов. Сейчас на заводах трудятся свыше 1300 человек, зарплата составляет около 40 тысяч рублей. Развитие продолжится, как ожидается, и в наступившем году. В частности, Главе республики были продемонстрированы образцы импортозамещающей продукции для нефтяной отрасли, разработанные на заводе «Сарансккабель-Оптика».

Особые надежды связаны, однако, с запуском нового производства на «ЭМ-Кабеле». Новый цех, строительство которого началось летом прошлого года, будет производить востребованную на рынке кабельную продукцию с улучшенными характеристиками (в том числе, кстати, и импортозамещающую). По сути, это будет целый «завод в заводе». Только на первом этапе он сможет выпускать продукции на 3 миллиарда рублей в год. «Такие предприятия - инновационные, современные, высокопроизводительные - жизненно необходимы для экономики республики, - отметил Владимир Волков. - Кроме того, не стоит забывать и о том, что с запуском нового производства будет создано не менее 200 рабочих мест, причем с достойной заработной платой».

Остается добавить, что строительство нового корпуса ведется по графику. Уже в апреле планируется приступить к монтажу оборудования, а в августе завод намечено ввести в строй.

«Биохимик» будет разрабатывать и производить новые виды антибиотиков

Новые перспективные разработки обсуждались на встрече Главы Мордовии Владимира Волкова с генеральным директором ПАО «Биохимик» Денисом Швецовым. В минувшем году, как отмечалось, предприятию удалось реализовать поставленные задачи по целому ряду принципиальных направлений. Завод работает стабильно - по итогам 2016-го выпущено товарной продукции на 2,2 миллиарда рублей, что на 26,5 процента больше, нежели годом ранее. Объемы уплаченных налогов и других платежей оцениваются в 200 миллионов рублей, из которых свыше 80 млн поступило в консолидированный бюджет Мордовии.

В планах предприятия - дальнейшая модернизация мощностей, рост заработной платы, создание новых рабочих мест. Особое внимание, по мнению Главы республики, необходимо уделить строительству нового производственного корпуса. «Ввести данный объект в эксплуатацию предстоит уже в этом году, - подчеркнул он. - А далее нужно стремиться выйти на проектную мощность - выпускать продукции на 5-6 миллиардов рублей ежегодно, создать не менее 130 высококвалифицированных рабочих мест».

Большие надежды возлагаются и на результаты работы научно-производственного объединения «Антибиотики». (Как известно, трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством республики, заводом «Биохимик» и Мордовским госуниверситетом было подписано в декабре прошлого года при участии министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой и заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба.) Уже в нынешнем году на базе данного центра предусматривается разработать 4 новые субстанции антибиотиков, производство которых должен впоследствии освоить «Биохимик». «Проект имеет стратегическое значение для всей страны, - напомнил Владимир Волков. - А значит, и отношение к нему должно быть соответствующим!».

Приоритеты «РМ Рейл» не изменятся

На встрече с генеральным директором компании «РМ Рейл» Павлом Овчинниковым рассматривались основные результаты работы холдинга в 2016 году и планы на будущее. Как отмечалось, объемы производства вагонов увеличились за минувший год на 55 процентов, литейной продукции - в 3 с лишним раза. Не в последнюю очередь благодаря усилиям республиканского руководства удалось стабилизировать ситуацию с выплатой заработной платы, сохранить ключевые профессиональные компетенции. «РМ Рейл», к примеру, запустила совместный с региональным Правительством проект по производству вертикальных стальных резервуаров (РВС) на базе «Рузхиммаша». Современное оборудование позволяет выпускать емкости объемом от 100 до 50 тысяч кубических метров. Первые образцы продукции, к слову, уже отгружены заказчикам.

Кроме того, компания продолжает разрабатывать и производить инновационные вагоны. В 2016 г. успешно завершились испытания первого в стране хоппера с кузовом из алюминиевого сплава. Также разработана и сертифицирована новая модель вагона-цистерны для перевозки аммиака с увеличенным объёмом котла. Очевидно, что современные инженерные решения способствуют наращиванию объёмов производства ёмкостного оборудования для нефтегазовой и химической отраслей.

Другим немаловажным направлением деятельности стало развитие экспорта. Вагоны и комплектующие поставлялись, в частности, на Кубу, в Иран, Казахстан и страны Балтии. В 2017 г. взаимовыгодное сотрудничество планируется продолжить.

Дала ощутимые результаты и масштабная программа диверсификации, реализуемая при поддержке Правительства РМ. В прошлом году компания завершила реализацию первого ее этапа, начатого в 2014 году. Так, ООО «ВКМ-Сталь» разом расширило номенклатуру крупного, среднего и мелкого литья с 30 до 450 наименований. Сегодня этот литейный завод поставляет свою продукцию на предприятия нефтехимической, сельскохозяйственной и автомобильной промышленности страны, в том числе федерального значения. При этом показатели по браку снизились до минимальных в отрасли значений - 2,1%.

Также в рамках программы диверсификации освоено производство блочно-каркасных жилых модулей для российских строительных предприятий на заводе «РМ Рейл Абаканвагонмаш». По итогам 2016 г. выпущено более 1000 единиц этой продукции.

По словам Павла Овчинникова, в наступившем году холдинг продолжит разработку инновационных моделей вагонов, сохранит курс на диверсификацию производства и дальнейшее развитие экспорта. Объемы производства подвижного состава вырастут в среднем на 25-30 процентов. «Мы провели серьёзную модернизацию производства, что в совокупности с развитыми инженерными компетенциями, многолетним опытом и традициями качества, которыми славится «РМ Рейл Рузхиммаш», позволит производить продукцию, максимально отвечающую запросам клиентов», - заметил в данной связи гендиректор компании.

В свою очередь Глава Мордовии Владимир Волков еще раз напомнил о том, что стабильная работа заводов «РМ Рейл» важна не только для Рузаевки, но и для всей республики. «Надо сделать все возможное, чтобы сохранить позитивную динамику, - подчеркнул он. - Предприятия должны работать в полную силу. Необходимо увеличивать заработную плату, создавать новые рабочие места».