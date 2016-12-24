Курс - на обновление

Прошедший 21 и 22 января XVI съезд «Единой России» можно смело записать в актив мордовским партийцам. Шутка ли, сразу три представителя вошли в состав федеральных руководящих органов «ЕР». Член президиума регионального политсовета - Глава республики Владимир Волков - избран в Высший совет партии. А секретарь МРО - спикер Госсобрания Владимир Чибиркин и председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы РФ Василий Пискарев стали членами Генерального совета.

Вообще, формированию руководящих органов партии на съезде было уделено особое внимание. Так, председателем «Единой России» вновь избран премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Высший совет возглавил Борис Грызлов, а на должность секретаря Генсовета переизбран Сергей Неверов. «Тем самым «Единая Россия» подтвердила свою приверженность курсу на обновление кадров, - заметил первый заместитель секретаря МРО, руководитель регионального исполкома партии Сергей Борисов. - Мы помним о том, что любая политическая сила - это живой и постоянно развивающийся организм. И такая позиция полностью отвечает интересам наших избирателей, всех граждан страны. В регионах уже завершилась отчетно-выборная кампания, по итогам которой на четверть обновился руководящий состав первичных, местных и региональных отделений».

С аналогичных позиций прокомментировал итоги съезда и Глава Мордовии Владимир Волков: «Включение меня в Высший совет партии, Владимира Чибиркина и Василия Пискарева - в Генеральный совет говорит о доверии руководства «Единой России» нашему отделению. Это своего рода оценка работы всего регионального актива и республики в целом».

«На съезде были подведены некоторые итоги развития промышленности, сельского хозяйства, строительства и других отраслей, - продолжил Владимир Волков. - «Единая Россия» не просто работает в этих направлениях, но и понимает свою ответственность за развитие экономики и социальной сферы, продолжая притом реализовывать и собственные проекты, направленные на улучшение условий жизни людей. В том числе новые, предполагающие благоустройство театров и парков малых городов, домов культуры, дворов и придомовых территорий.

Традиционно много внимания на съезде было уделено сельскохозяйственной тематике. Было подчеркнуто, что аграрии и впредь смогут рассчитывать на поддержку Правительства. Сельское хозяйство должно стать передовой, динамично растущей отраслью, которая обеспечит продовольственную безопасность страны. Также поднимались вопросы дальнейшей поддержки социальной сферы, здравоохранения, образования, науки. «Единая Россия», имея большинство в Государственной думе, должна взять на себя ответственность за разработку и реализацию таких законов».

«Съезд прошел весьма конструктивно и плодотворно, - так прокомментировал его результаты председатель Государственного собрания РМ Владимир Чибиркин. - Приятно, что деятельности регионального актива по проведению избирательной кампании, реализации партийных проектов, улучшению качества жизни населения была дана столь высокая оценка. Вместе с тем нам важно и впредь придерживаться выбранных принципов, стараться приумножать достигнутое. Это наша основная задача на предстоящий период».

В первый день актуальные вопросы развития страны рассматривались на семи дискуссионных площадках. На одной из них - «качество государства», к слову, работали и многие представители Мордовии, которые, в частности, приняли участие в обсуждении темы взаимодействия торговых сетей и товаропроизводителей, роста цен на продовольственные товары и качества продукции. Кроме того, была поднята проблема расширения списка государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна».

На пленарном заседании выступил председатель партии Дмитрий Медведев. В своем докладе он обозначил задачу перезагрузить работу партийных платформ - либеральной, патриотической, предпринимательской и социальной, с тем чтобы внутрипартийные дискуссии больше были ориентированы на реализацию предвыборной программы «ЕР» и ее проектов.

Также была признана эффективность института предварительного голосования. Решено, что в течение ближайших пяти лет выборам в региональные законодательные собрания будет предшествовать Единый день предварительного голосования. По замыслу, это будет способствовать повышению конкурентоспособности партии, обеспечению открытости и легитимности выборных кампаний и привлечению новых сторонников.